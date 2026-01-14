Головна Спорт Новини
Перша ракетка Мексики стала жертвою австралійської спеки на турнірі в Гобарті

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Сарасуа перед турніром в Гобарті зіграла в Окленді, де поступилася Іві Йович
фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Сарасуа доведеться готуватися до першого «Мейджору» сезону зі значними опіками

Мексиканська тенісистка Рената Сарасуа отримала проблеми зі здоров'ям напередодні старту Australian Open. Про це гравчиня повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком»

28-річна спортсменка, яка прилетіла до Австралії для участі в перших турнірах сезону, постраждала від місцевого клімату. Вона опублікувала світлину з готелю, на якій продемонструвала сильні сонячні опіки спини та плечей. Свій стан тенісистка прокоментувала коротко: «Австралійське сонце – не жарт».

Сарасуа отримала опіки за лічені дні до початку Australian Open
фото: Instagram Ренати Сарасуа

Інцидент стався під час перебування Сарасуа на турнірі в Гобарті. Попри те, що температура там зазвичай нижча, ніж у материковій частині країни, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання виявилася завеликою для незахищеної шкіри. Ситуація викликає серйозне занепокоєння у фанатів, оскільки вже 18 січня стартує основна сітка відкритого чемпіонату Австралії, а в Мельбурні найближчими днями очікується екстремальна спека з показниками близько 40-45°C. 

Для Ренати Сарасуа цей сезон має велике значення, адже вона є головною надією Мексики на турнірі. Минулого року мексиканка здійснила справжній прорив, ставши першою представницею своєї країни в топ-100 рейтингу одночасно в одиночному та парному розрядах, а також сенсаційно обігравши Медісон Кіз на US Open. Поки що найкращим результатом Сарасуа на турнірах Grand Slam є друге коло, і вона сподівалася покращити це досягнення в Мельбурні.

Нагадаємо, що тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис. Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.).

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, яка представляє Тайвань і програла Ангеліні Калініній у кваліфікації Australian Open. На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.

Теги: теніс

