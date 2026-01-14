Перша ракетка Мексики стала жертвою австралійської спеки на турнірі в Гобарті
Сарасуа доведеться готуватися до першого «Мейджору» сезону зі значними опіками
Мексиканська тенісистка Рената Сарасуа отримала проблеми зі здоров'ям напередодні старту Australian Open. Про це гравчиня повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком».
28-річна спортсменка, яка прилетіла до Австралії для участі в перших турнірах сезону, постраждала від місцевого клімату. Вона опублікувала світлину з готелю, на якій продемонструвала сильні сонячні опіки спини та плечей. Свій стан тенісистка прокоментувала коротко: «Австралійське сонце – не жарт».
Інцидент стався під час перебування Сарасуа на турнірі в Гобарті. Попри те, що температура там зазвичай нижча, ніж у материковій частині країни, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання виявилася завеликою для незахищеної шкіри. Ситуація викликає серйозне занепокоєння у фанатів, оскільки вже 18 січня стартує основна сітка відкритого чемпіонату Австралії, а в Мельбурні найближчими днями очікується екстремальна спека з показниками близько 40-45°C.
Для Ренати Сарасуа цей сезон має велике значення, адже вона є головною надією Мексики на турнірі. Минулого року мексиканка здійснила справжній прорив, ставши першою представницею своєї країни в топ-100 рейтингу одночасно в одиночному та парному розрядах, а також сенсаційно обігравши Медісон Кіз на US Open. Поки що найкращим результатом Сарасуа на турнірах Grand Slam є друге коло, і вона сподівалася покращити це досягнення в Мельбурні.
