Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Кого це хвилює?»: ексросійська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Кого це хвилює?»: ексросійська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті
Потапова є 54-ю ракеткою світу
фото: Reuters

На думку новоспеченої австрійки, слова з її посту просто співпали з дописом Касаткіної

Ексросіянка Анастасія Потапова, яка з 2026 року офіційно представляє Австрію, опинилася в центрі скандалу через своє повідомлення про зміну громадянства. Про це повідомляє «Главком».

Вболівальники та медіа помітили, що текст її заяви в Instagram майже слово в слово копіює допис іншої колишньої росіянки – Дар'ї Касаткіної, яка в березні 2025-го оголосила про перехід до збірної Австралії. Потапова лише замінила назву країни, залишивши ідентичними фрази про те, що нова батьківщина – це «місце, яке я люблю, неймовірно гостинне і де я почуваюся повністю вдома». Сама Касаткіна відреагувала на це в мережі X іронічним емодзі та уточнила: «Ні, ми не з одного агентства».

Попри хвилю критики та звинувачення в плагіаті, Потапова на пресконференції після своєї перемоги в першому колі Australian Open-2026 відверто заявила, що не вбачає в цьому жодної проблеми: «Я не бачу в цьому нічого поганого, тому що краще це й не сформулюєш. Чому б і ні? Це були ідеальні слова. Мені вони сподобалися. Вони сподобалися моїй команді, усім. Тож ми спробували», – пояснила тенісистка.

Вона також додала, що вважає ситуацію штучно створеною пресою: «Я не думаю, що сталося щось жахливе. На мою думку, медіа просто роздули це лише тому, що їм не сподобався сам факт того, що це сталося. Я маю на увазі, кого взагалі хвилюють пости, правда?»

Спортивний аспект дебюту Потапової під австрійським прапором виявився не менш напруженим. У першому раунді мейджора вона ледь не вилетіла, поступаючись нідерландці Сюзан Ламенс із рахунком 3:6 та 1:5 у другому сеті. Проте 24-річна тенісистка зуміла здійснити камбек, вигравши матч із підсумковим рахунком 3:6, 7:5, 6:2. Тепер на нову першу ракетку Австрії чекає поєдинок другого кола проти чемпіонки US Open-2021 Емми Радукану.

Нагадаємо, що українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська 18 січня стартували на Australian Open. Світоліна вийшла до другого кола Australian Open-2026, а от Костюк і Ястремська, які потрапили до посіву, доволі несподівано завершили виступи в одиночному розряді.

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб
Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб інтерв’ю
2 сiчня, 10:00
Частину корту Соболенко була трохи меншою, ніж на у Кірьоса
«Битва статей». Австралієць Кірьос переміг прихильницю Лукашенка Соболенко
28 грудня, 2025, 22:17
Костюк зазначила, що їй шкода лудоманів та стану, у якому вони живуть
«Щиро шкода цих людей». Тенісистка Костюк розповіла про реакцію на хейт у соцмережах
3 сiчня, 12:17
У напруженому чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка у трьох сетах здолала британку Сонай Картал
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
9 сiчня, 10:35
Ангеліні Калініній жодного разу не вдавалося пройти кваліфікацію Australian Open: її найкращим результатом було друге коло
Три з трьох. Усі українські тенісисти сьогодні здобули перемоги на Australian Open
13 сiчня, 15:14
Prep School є пілотним освітнім проєктом Фонду Марти Костюк
Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном
13 сiчня, 12:20
Дарія Снігур двічі поспіль проходила до основної сітки австралійського турніру Grand Slam у 2024 та 2025
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
14 сiчня, 17:34
Світоліна у першому колі зіграє з Букшою
Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
15 сiчня, 10:30
Кіченок є переможницею двох турнірів серії Grand Slam
Людмила Кіченок вийшла у свій 25-й фінал на турнірах рівня WTA
15 сiчня, 21:16

Новини

Ексгравець кіберспортивної команди Коноплянки поскаржився на порушення контракту
Ексгравець кіберспортивної команди Коноплянки поскаржився на порушення контракту
Марусяк продемонстрував найкращий результат сезону на етапі Кубка світу в Японії
Марусяк продемонстрував найкращий результат сезону на етапі Кубка світу в Японії
Турецька тенісистка Сонмез вразила публіку в перший день Australian Open
Турецька тенісистка Сонмез вразила публіку в перший день Australian Open
«Кого це хвилює?»: ексросійська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті
«Кого це хвилює?»: ексросійська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті
Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи
Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи
Путініст Овечкін взяв участь в акції на підтримку американських ЛГБТ-безхатьок
Путініст Овечкін взяв участь в акції на підтримку американських ЛГБТ-безхатьок

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua