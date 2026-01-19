«Кого це хвилює?»: ексросійська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті

На думку новоспеченої австрійки, слова з її посту просто співпали з дописом Касаткіної

Ексросіянка Анастасія Потапова, яка з 2026 року офіційно представляє Австрію, опинилася в центрі скандалу через своє повідомлення про зміну громадянства. Про це повідомляє «Главком».

Вболівальники та медіа помітили, що текст її заяви в Instagram майже слово в слово копіює допис іншої колишньої росіянки – Дар'ї Касаткіної, яка в березні 2025-го оголосила про перехід до збірної Австралії. Потапова лише замінила назву країни, залишивши ідентичними фрази про те, що нова батьківщина – це «місце, яке я люблю, неймовірно гостинне і де я почуваюся повністю вдома». Сама Касаткіна відреагувала на це в мережі X іронічним емодзі та уточнила: «Ні, ми не з одного агентства».

Попри хвилю критики та звинувачення в плагіаті, Потапова на пресконференції після своєї перемоги в першому колі Australian Open-2026 відверто заявила, що не вбачає в цьому жодної проблеми: «Я не бачу в цьому нічого поганого, тому що краще це й не сформулюєш. Чому б і ні? Це були ідеальні слова. Мені вони сподобалися. Вони сподобалися моїй команді, усім. Тож ми спробували», – пояснила тенісистка.

Вона також додала, що вважає ситуацію штучно створеною пресою: «Я не думаю, що сталося щось жахливе. На мою думку, медіа просто роздули це лише тому, що їм не сподобався сам факт того, що це сталося. Я маю на увазі, кого взагалі хвилюють пости, правда?»

Спортивний аспект дебюту Потапової під австрійським прапором виявився не менш напруженим. У першому раунді мейджора вона ледь не вилетіла, поступаючись нідерландці Сюзан Ламенс із рахунком 3:6 та 1:5 у другому сеті. Проте 24-річна тенісистка зуміла здійснити камбек, вигравши матч із підсумковим рахунком 3:6, 7:5, 6:2. Тепер на нову першу ракетку Австрії чекає поєдинок другого кола проти чемпіонки US Open-2021 Емми Радукану.

Нагадаємо, що українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська 18 січня стартували на Australian Open. Світоліна вийшла до другого кола Australian Open-2026, а от Костюк і Ястремська, які потрапили до посіву, доволі несподівано завершили виступи в одиночному розряді.