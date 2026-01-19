Головна Спорт Новини
Визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джін Кінг

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
У минулому році українки вперше зіграли у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг
фото: ITF

Поєдинок за місце у у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться 10-11 квітня

Став відомий суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Наші дівчата за місце у фінальній частині турніру зіграють проти збірної Польщі. Поєдинок відбудеться 10-11 квітня. Україна буде формальним господарем зустрічі. 

У минулому році українки вперше зіграли у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг, дійшовши до півфіналу. Тоді наші дівчата поступились майбутнім чемпіонкам – Італії.

Нагадаємо, що українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська 18 січня стартували на Australian Open. Світоліна вийшла до другого кола Australian Open-2026, а от Костюк і Ястремська, які потрапили до посіву, доволі несподівано завершили виступи в одиночному розряді.

Як повідомлялося, тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис. Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.).

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, яка представляє Тайвань і програла Ангеліні Калініній у кваліфікації Australian Open. На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.

До слова, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.

