Australian Open: українські тенісисти дізналися своїх суперників у кваліфікації
З кваліфікації Australian Open розпочнуть змагання шестеро наших тенісистів
15 січня розпочнеться перший Мейджор в 2024 році – Відкритий чемпіонат Австралії. Шестеро наших представників розпочнуть боротьбу з кваліфікації, яка візьме старт вже завтра, 8 січня.
Чоловіки. Australian Open 2024. Одиночний розряд. Перше коло кваліфікації
Ілля Марченко (№ 220 рейтингу ATP) зіграє проти Нермана Фатіч (№ 217 рейтингу ATP) з Боснії і Герцеговини.
Василь Сачко (№169 ATP) зустрінеться з казахом Денисом Євсєєвим (№190 ATP).
Жінки. Australian Open 2024. Одиночний розряд. Перше коло кваліфікації
Даяні Ястремській (№ 98 WTA) протистоятиме хорватка Леа Бошкович (№ 223 WTA).
Юлія Стародубцева (№ 157 WTA) зіграє з аргентинкою Мартіною Капуррою Табордою (№ 153 WTA).
Катаріна Завацька (№ 174 WTA) зустрінеться з французькою тенісисткою Армоні Тан (№ 231 WTA).
Дар’я Снігур (№ 136 WTA) зіграє проти австрійки Сіні Краус (№ 199 WTA).
Нагадаємо, що раніше за рейтингом в основну сітку Australian Open потрапили Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.
Також в основній сітці парного розряду має зіграти Денис Молчанов.
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