Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Australian Open: українські тенісисти дізналися своїх суперників у кваліфікації

Христина Жиренко
glavcom.ua
Australian Open: українські тенісисти дізналися своїх суперників у кваліфікації
Даяні Ястремській у першому колі кваліфікації протистоятиме хорватка Леа Бошкович
Фото - ESPN

З кваліфікації Australian Open розпочнуть змагання шестеро наших тенісистів

15 січня розпочнеться перший Мейджор в 2024 році – Відкритий чемпіонат Австралії. Шестеро наших представників розпочнуть боротьбу з кваліфікації, яка візьме старт вже завтра, 8 січня.

Чоловіки. Australian Open 2024. Одиночний розряд. Перше коло кваліфікації

Ілля Марченко (№ 220 рейтингу ATP) зіграє проти Нермана Фатіч (№ 217 рейтингу ATP) з Боснії і Герцеговини.

Василь Сачко (№169 ATP) зустрінеться з казахом Денисом Євсєєвим (№190 ATP).

Жінки. Australian Open 2024. Одиночний розряд. Перше коло кваліфікації

Даяні Ястремській (№ 98 WTA) протистоятиме хорватка Леа Бошкович (№ 223 WTA).

Юлія Стародубцева (№ 157 WTA) зіграє з аргентинкою Мартіною Капуррою Табордою (№ 153 WTA).

Катаріна Завацька (№ 174 WTA) зустрінеться з французькою тенісисткою Армоні Тан (№ 231 WTA).

Дар’я Снігур (№ 136 WTA) зіграє проти австрійки Сіні Краус (№ 199 WTA).

Нагадаємо, що раніше за рейтингом в основну сітку Australian Open потрапили Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.

Також в основній сітці парного розряду має зіграти Денис Молчанов.

Теги: Australian Open Еліна Світоліна Леся Цуренко Ілля Марченко Денис Молчанов Марта Костюк Василь Сачко Ангеліна Калініна Катаріна Завацька теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільший дохід впродовж нинішнього року отримала переможниця US Open-2023 – Коко Гофф
Найоплачуваніша спортсменка світу у 2023 році: Sportico оприлюднив рейтинг
7 грудня, 2023, 18:57
Іга зазначила, що має намір і надалі підтримувати Україну
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України
10 грудня, 2023, 15:00
Шестиразова переможниця турнірів Міжнародної федерації тенісу і чемпіонка турніру ITF W100 у Франції Катаріна Завацька разом з російським нареченим
Українська тенісистка заручилася з росіянином
25 грудня, 2023, 16:07

Новини

Australian Open: українські тенісисти дізналися своїх суперників у кваліфікації
Australian Open: українські тенісисти дізналися своїх суперників у кваліфікації
Російська спортсменка померла у віці 20 років: яка причина
Російська спортсменка померла у віці 20 років: яка причина
Мудрик та інші українські футболісти закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з РФ
Мудрик та інші українські футболісти закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з РФ
Український футболіст вперше став найкращим гравцем чемпіонату Іспанії
Український футболіст вперше став найкращим гравцем чемпіонату Іспанії
«Шахтар» у Донецьку: який вигляд має стадіон, який приймав Єврокубки
«Шахтар» у Донецьку: який вигляд має стадіон, який приймав Єврокубки
Українські спортсмени встановили національний рекорд на Турне чотирьох трамплінів
Українські спортсмени встановили національний рекорд на Турне чотирьох трамплінів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
84K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
58K
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
19K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
19K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua