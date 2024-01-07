Australian Open: українські тенісисти дізналися своїх суперників у кваліфікації

З кваліфікації Australian Open розпочнуть змагання шестеро наших тенісистів

15 січня розпочнеться перший Мейджор в 2024 році – Відкритий чемпіонат Австралії. Шестеро наших представників розпочнуть боротьбу з кваліфікації, яка візьме старт вже завтра, 8 січня.

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Чоловіки. Australian Open 2024. Одиночний розряд. Перше коло кваліфікації

Ілля Марченко (№ 220 рейтингу ATP) зіграє проти Нермана Фатіч (№ 217 рейтингу ATP) з Боснії і Герцеговини.

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Василь Сачко (№169 ATP) зустрінеться з казахом Денисом Євсєєвим (№190 ATP).

Жінки. Australian Open 2024. Одиночний розряд. Перше коло кваліфікації

Даяні Ястремській (№ 98 WTA) протистоятиме хорватка Леа Бошкович (№ 223 WTA).

Юлія Стародубцева (№ 157 WTA) зіграє з аргентинкою Мартіною Капуррою Табордою (№ 153 WTA).

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Катаріна Завацька (№ 174 WTA) зустрінеться з французькою тенісисткою Армоні Тан (№ 231 WTA).

Дар’я Снігур (№ 136 WTA) зіграє проти австрійки Сіні Краус (№ 199 WTA).

Нагадаємо, що раніше за рейтингом в основну сітку Australian Open потрапили Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.

Також в основній сітці парного розряду має зіграти Денис Молчанов.