Найоплачуваніша спортсменка світу у 2023 році: Sportico оприлюднив рейтинг

Найбільш оплачувані атлетки світу визначалися з урахуванням усіх джерел доходів: призових, а також спонсорських контрактів

Видання Sportico оприлюднило список найбільш оплачуваних спортсменок світу у 2023 році. У рейтингу враховані доходи атлеток за останні 12 місяців.

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До рейтингу Sportico потрапили спортсменки, які продовжують активну кар'єру. Відтак, найбільш оплачувані атлетки світу визначалися з урахуванням усіх джерел доходів: призових, а також спонсорських контрактів.

До десятки найоплачуваніших спортсменок 2023 року увійшли сім тенісисток. Решта атлеток цього рейтингу представляють фристайл, спортивну гімнастику та гольф. Загалом за останні 12 місяців вони заробили $142.9 млн.

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Найбільший дохід впродовж нинішнього року отримала переможниця US Open-2023 – Коко Гофф. Призові принесли американці $6.7 млн, тоді як спонсорські контракти – 16 млн. За сумою призових Гофф поступилася тенісисткам Ізі Швьонтек ($9.9 млн) та Аріні Сабалєнці, а фристайлістка Гу Айлін обійшла Коко за доходом від спонсорів ($20 млн).

Топ-10 найбільш оплачуваних спортсменок 2023 року

Коко Гофф (теніс) – $22.7 млн ($6.7 млн – призові + $16 млн – спонсорські) Іга Швьонтек (теніс) – $21.9 млн ($9.9 млн + $12 млн) Гу Айлін (фристайл) – $20.027 млн ($0.027 млн + $20 млн) Емма Радукану (теніс) – $16.238 млн (0.238 млн + $16 млн) Наомі Осака (теніс) – $15 млн (0 + $15 млн) Аріна Сабалєнка (теніс) – $12.2 млн ($8.2 млн + $4 млн) Єлена Рибакіна (теніс) – $9.5 млн ($5.5 млн + $4 млн) Джессіка Пегула (теніс) – $9 млн ($6 млн + $3 млн) Сімона Байлз (спортивна гімнастика) – $8.5 млн (0 + $8.5 млн) Неллі Корда (гольф) – $7.9 млн ($1.4 млн + $6.5 млн)

Тенісистки продовжують лідирувати у рейтингах Sportico найбільш оплачуваних спортсменок року. Впродовж двох десятиліть титул найоплачуванішої спортсменки належав одній із трійки тенісисток Серена Вільямс, Марія Шарапова та Наомі Осака. Однак Шарапова завершила кар'єру у 2020-му, а Вільямс пішла з тенісу двома роками пізніше. Натомість експерша ракетка світу Осака пропустила 2023 рік через вагітність.

Нагадаємо, 26 листопада відбулося жеребкування етапу Qualifiers у Кубку Біллі Джин Кінг-2024.

Жіноча збірна України з тенісу зіграє із командою Румунії. Саме наша команда буде господарем поєдинку, який пройде 12-13 квітня 2024 року.

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До слова, 12 листопада збірна України здобула перемогу з рахунком 3:1 над Нідерландами у матчі плей-офф Кубку Біллі Джин Кінг.

Спочатку Ангеліна Калініна в двох сетах здолала лідерку нідерландок Аранчу Рус – 6:4, 6:4.

Вирішальну ж для нашої команди перемогу здобула Даяна Ястремська. Одеситка в трьох сетах змогла переламати хід поєдинку проти Сюзан Ламенс: 4:6, 6:1, 7:5