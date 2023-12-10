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Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України
Іга зазначила, що має намір і надалі підтримувати Україну
фото: AP

Жовто-синя стрічка на кепці тенісистки стала звичним атрибутом, але...

Польська тенісистка та найкраща тенісистка світу Іга Швьонтек вперше стала використовувати жовто-синю стрічку ще на початку березня минулого року, після перемоги на турнірі в Досі. Дівчина неодноразово висловлювалася на підтримку України та українських гравців, критикувала WTA за недостатню увагу до проблеми стосунків між гравцями з України та тенісистками з країн-агресорів.

Жовто-синя стрічка на кепці тенісистки стала звичним атрибутом, який вона не знімала практично до кінця цього сезону. Однак під час китайської серії турнірів і після неї полька перестала одягати цю стрічку на свої поєдинки.

В інтерв'ю польському виданню Super Express Sport Іга Швьонтек вперше розповіла чому перестала використовувати жовто-синю стрічку.

«Я думаю, що ця стрічка дуже допомогла на початку, коли я хотіла показати, що я залишаюся послідовною, коли мова заходить про те, щоб пам'ятати про українців і про те, що там відбувається, бо суспільна пам'ять, зрештою, дуже коротка.

Але останнім часом з'явилося багато негативу і багато коментарів, які просто засуджували мене. Люди навіть казали, що я не полька. Я думаю, що це стало викликати більше негативних емоцій, ніж позитивних реакцій, і ми вирішили, що стрічка більше не є гарною ідеєю», – сказала перша ракетка світу.

Вона також зазначила, що має намір і надалі підтримувати Україну.

«Крім того, завдяки тому, що вже відбулося: носінню стрічки та благодійному матчу, який ми провели в Кракові, я сподіваюся, що надихнула поляків на допомогу. Утім, відверто кажучи, у закликах не було потреби, бо як нація ми справді були єдині і зробили дуже багато», – сказала перша ракетка світу.

Джерело
Теги: Іґа Швйонтек теніс Польща війна

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