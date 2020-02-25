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    Автогол тижня: воротар забив собі при спробі обіграти нападника суперників (відео)

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    Ґуставо Сердан догрався - Автогол тижня: воротар забив собі при спробі обіграти нападника суперників (відео)
    Ґуставо Сердан догрався
    Versus

    Кумедний випадок трапився у чемпіонаті Парагваю

    Воротар уругвайського клубу «Генераль Діас» Ґуставо Сердан підвів своїх партнерів в матчі шостого туру чемпіонату Парагваю з командою «Ґуаренья».

    На 16-й хвилині гості проводили атаку правим флангом. Оборонцеві господарів вдалося випередити опонента і віддати передачу на Ґуставо. Голкіпер вирішив не поспішати з винесенням м'яча і, побачивши, що наближається нападник, спробував обвести його, попрямувавши уздовж лицьової лінії. Усвідомивши, що перевага в швидкості на стороні суперника, Сердан спробував закрити м'яч корпусом, однак заплутався у власних ногах і відправив футбольний снаряд у власні ворота, чим розвеселив уболівальників гостей. 

    Матч завершився з рахунком 1:1 – наприкінці першого тайму «Генераль Діас» забили гол у відповідь, а в другому таймі жодній з команд не вдалося вирвати перемоги.

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