Автогол тижня: воротар забив собі при спробі обіграти нападника суперників (відео)



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Ґуставо Сердан догрався Versus

Кумедний випадок трапився у чемпіонаті Парагваю

Воротар уругвайського клубу «Генераль Діас» Ґуставо Сердан підвів своїх партнерів в матчі шостого туру чемпіонату Парагваю з командою «Ґуаренья».

На 16-й хвилині гості проводили атаку правим флангом. Оборонцеві господарів вдалося випередити опонента і віддати передачу на Ґуставо. Голкіпер вирішив не поспішати з винесенням м'яча і, побачивши, що наближається нападник, спробував обвести його, попрямувавши уздовж лицьової лінії. Усвідомивши, що перевага в швидкості на стороні суперника, Сердан спробував закрити м'яч корпусом, однак заплутався у власних ногах і відправив футбольний снаряд у власні ворота, чим розвеселив уболівальників гостей.

SE TROPEZÓ

El portero de #GralDíaz, Gustavo Serdán, fue protagonista clave en el gol rival debido a un error cometido ante la presión de Santiago Salcedo. Fijate. pic.twitter.com/Vse4XhDRV5 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 24, 2020

Матч завершився з рахунком 1:1 – наприкінці першого тайму «Генераль Діас» забили гол у відповідь, а в другому таймі жодній з команд не вдалося вирвати перемоги.