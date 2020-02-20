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    «Мілан» відхрестився від контракту з німецьким фахівцем

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    Рагнік - не варіант? - «Мілан» відхрестився від контракту з німецьким фахівцем
    Рагнік - не варіант?

    У Андрія Шевченка з’явився шанс

    В середу, 19 лютого, авторитетне французьке видання L`Equipe повідомило, що тренерська чехарда у «Мілані» звершена – боси клубу підписали попередню угоду з Ральфом Рангніком, який нібито мав очолити «россо-нері» влітку.

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    Наступного дня з’явилось спростування цієї інформації від власників «Мілану».

    Компанія Elliot, яка володіє контрольним пакетом клубом, заперечила будь-які підписані контракти з новим тренером.

    У офісі компанії наголошують, що право підпису має виконавчий директор клубу Іван Газідіс, однак, за інформацією власників, він не підписував ніяких паперів.

    При цьому факт усної домовленості між «Міланом» та Рангніком, який нині є спортивним директором концерну Red Bull та автором футбольної концепції всіх численних клубів, що належать РБ, де-факто, не заперечується.

    Таким чином, питання про тренерську позицію у «Мілані» не закрите, а це означає, що за нього ще може позмагатись Андрій Шевченко.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Мілан» РБ «Ляйпціґ»
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