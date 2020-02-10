Французький клуб забив автогол року (відео)

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    Фернандо Марcалеві було не так весело, як тим, хто бачив, що він наробив
    The Sun

    Антигероєм став оборонець ліонського «Олімпіка» Фернандо Марсал

    У матчі 24-го туру французького чемпіонату «Парі Сен-Жермен» на власному полі без особливих труднощів впорався «Олімпіком» із Ліона – 4:2.

    За столичний клуб відзначилися Анхель Ді Марія, Кіліан Мбаппе, Едінсон Кавані та оборонець гостей Фернандо Марсал.

    Мбаппе протягнув м'яч по лівому флангу і віддав передачу на Юліана Дракслера. Юліан першим же дотиком спрямував снаряд у центр карного майданчика, звідки його вибив гравець «Олімпіка», щоправда, прямо на ногу німця. Гравець «ПСЖ» знайшов Фернандо, який, дивним чином, зарядив м’яч у порожні ворота.

    Не минуло й 10 хвилин після цього епізоду, як Марсал був замінений. «ПСЖ» лідирує в чемпіонаті Франції, у команди 12 очок переваги над «Олімпіком» із Марселя.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе Анхель Ді Марія ФК Олімпік (Ліон) Фернандо Марсал Едінсон Кавані
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