Французький клуб забив автогол року (відео)



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Фернандо Марcалеві було не так весело, як тим, хто бачив, що він наробив The Sun

Антигероєм став оборонець ліонського «Олімпіка» Фернандо Марсал

У матчі 24-го туру французького чемпіонату «Парі Сен-Жермен» на власному полі без особливих труднощів впорався «Олімпіком» із Ліона – 4:2.

За столичний клуб відзначилися Анхель Ді Марія, Кіліан Мбаппе, Едінсон Кавані та оборонець гостей Фернандо Марсал.

Мбаппе протягнув м'яч по лівому флангу і віддав передачу на Юліана Дракслера. Юліан першим же дотиком спрямував снаряд у центр карного майданчика, звідки його вибив гравець «Олімпіка», щоправда, прямо на ногу німця. Гравець «ПСЖ» знайшов Фернандо, який, дивним чином, зарядив м’яч у порожні ворота.

Не минуло й 10 хвилин після цього епізоду, як Марсал був замінений. «ПСЖ» лідирує в чемпіонаті Франції, у команди 12 очок переваги над «Олімпіком» із Марселя.