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    Авторитетний портал включив Зінченка у символічну збірну тижня чемпіонату Англії

    • Сьогодні, 14:31
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    Олександр Зінченко. Фото Sky Sports
    Олександр Зінченко. Фото Sky Sports

    WhoScored відзначив гру українського футболіста

    Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив у список 11-ти найкращих футболістів за підсумками тижня англійської прем’єр-ліги.

    Така версія авторитетного порталу WhoScored.

    У матчі проти «Брайтона», у якому «містяни» здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1, Олександр Зінченко зіграв 76 хвилин.

    Авторитетний портал WhoScored поставив діям українця оцінку 7,5 і включив його у команду туру АПЛ.

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    У поточному сезоні ЗІнченко взяв участь у 14 матчах «Манчестер Сіті».

    Нагадаємо, українець взяв участь у встановленні історичного рекорду в чемпіонаті Англії.

    Додамо, що через незграбність Олександр впустив кубок чемпіонів Англії.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Олександр Зінченко
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