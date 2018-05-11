Авторитетний портал включив Зінченка у символічну збірну тижня чемпіонату Англії
- Сьогодні, 14:31
-
Розсилка
Олександр Зінченко. Фото Sky Sports
WhoScored відзначив гру українського футболіста
Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив у список 11-ти найкращих футболістів за підсумками тижня англійської прем’єр-ліги.
Така версія авторитетного порталу WhoScored.
У матчі проти «Брайтона», у якому «містяни» здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1, Олександр Зінченко зіграв 76 хвилин.
Авторитетний портал WhoScored поставив діям українця оцінку 7,5 і включив його у команду туру АПЛ.
У поточному сезоні ЗІнченко взяв участь у 14 матчах «Манчестер Сіті».
Нагадаємо, українець взяв участь у встановленні історичного рекорду в чемпіонаті Англії.
Додамо, що через незграбність Олександр впустив кубок чемпіонів Англії.
Джерело: Футбол 24