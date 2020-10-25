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    «Аякс» переміг у чемпіонаті Нідерландів з рекордним результатом 13:0. Відео жорсткого розгрому

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    Форвард з Буркіна-Фасо Лассіна Траоре приклався до рекорду найбільше. Він забив п'ять м'ячів - «Аякс» переміг у чемпіонаті Нідерландів з рекордним результатом 13:0. Відео жорсткого розгрому
    Форвард з Буркіна-Фасо Лассіна Траоре приклався до рекорду найбільше. Він забив п'ять м'ячів
    Світлина - twitter.com/afcajax

    Амстердамці познущалися на виїзді з «Венло»

    Шостий тур нідерландської Ередивізії подарував безпрецедентний для футболу на такому рівні розгром. Амстердамський «Аякс» переміг на виїзді «Венло» з непристойним результатом 13:0. Причому до перерви підопічні Еріка Тен Гаґа забили «лише» чотири м’ячі.

    Нападник з Буркіна-Фасо Лассіна Траоре забив у цьому матчі п’ять м’ячів, а досвідченому Класові-Яну Гунтелару знадобилося лише вісім хвилин на полі, щоб записати до свого активу дубль.

    Ця перемога стала найбільшою в історії чемпіонату Нідерландів. Також вперше одній з команд вдалося забити 13 голів за матч. Попередній рекорд належав так само «Аяксу» - в 1972 році амстердамці з рахунком 12:1 виграли у «Вітесса».

    «Венло» - «Аякс» - 0:13

    Голи: 0:1 – Юрґен Еккеленкамп (12). 0:2 – Лассіна Траоре (17). 0:3 – Лассіна Траоре (32). 0:4 – Душан Тадіч (44). 0:5 – Лассіна Траоре (54). 0:6 – Антоні (55). 0:7 – Юрґен Еккеленкамп (57). 0:8 – Дейлі Блінд (59). 0:9 – Лассіна Траоре (65). 0:10 – Клас-Ян Гунтелар (74, з пенальті). 0:11 – Клас-Ян Гунтелар (76). 0:12 – Лісандро Мартінес (78). Лассіна Траоре (87)

    «Аякс» виграв п’ять матчів з шести і наразі очолив таблицю Ередивізії. Правда, сьогодні, 25 жовтня, амстердамців може випередити ПСВ. Наразі ейндховенці мають на два пункти менше за «Аякс» і в разі перемоги у виїзному матчі над «Вітессом» знову очолять таблицю.

    «Венло» з п’ятьма очками посідає 11-те місце серед 18-ти команд.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Душан Тадіч ФК Аякс Ерік Тен Гаґ ПСВ (Ейндховен) Дейлі Блінд ФК «Венло» Лассіна Траоре Юрґен Еккеленкамп Ередивізіє ФК «Вітесс» Антоні Клас-Ян Гунтелар Лісандро Мартінес
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