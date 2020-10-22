Ліга чемпіонів: «Шахтар» очолив групу, «Баварія» розгромила «Атлетіко» та інші матчі середи (відео)



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Ромелу Лукаку врятував «Інтер» у домашньому матчі з «Боруссією» на 90-й хвилині Світлина - Soccerstand

Голи були у кожному з восьми матчів другого ігрового дня

У середу, 21 жовтня, в восьми європейських містах відбулися заключних вісім поєдинків першого туру групового турніру Ліги чемпіонів-2020/2021.

Як уже повідомляв «Главком», головна сенсація туру відбулася в Мадриді, де чемпіон України «Шахтар» переграв фіналіста останнього турніру «Реал». Ще в одному ранньому матчі австрійський «Зальцбурґ» та російський «Локомотив» розійшлися результативною нічиєю.

Також внічию зіграли суперники «Шахтаря» за групою В – «Інтер» та менхенґладбахська «Боруссія». Причому врятувалися господарі на 90-й хвилині.

«Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – 2:2

Голи: 1:0 – Ромелу Лукаку (49). 1:1 – Ремі Бенсебаїні (63, з пенальті). 1:2 – Йонас Гофманн (84). 2:2 – Ромелу Лукаку (90)

«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Ліверпуль» (Англія) – 0:1

Гол: 0:1 – Ніколас Тальяфіко (35, автогол)

«Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – 4:0

Голи: 1:0 – Кінґслі Коман (28). 2:0 – Леон Ґорецка (41). 3:0 – Корентен Толіссо (66). 4:0 – Кінґслі Коман (72)

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Порту» (Португалія) – 3:1

Голи: 0:1 – Луїс Діас (14). 1:1 – Серхіо Аґуеро (21, з пенальті). 2:1 – Ількай Ґюндоґан (65). 3:1 – Ферран Торрес (73)

«Мідтьюлланн» (Данія) – «Аталанта» (Берґамо, Італія) – 0:4

Голи: 0:1 – Дуван Сапата (26). 0:2 – Алехандро Ґомес (36). 0:3 – Луїс Мюріель (42). 0:4 – Алєксєй Міранчук (89)

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Олімпік» (Марсель, Франція) – 1:0

Гол: 1:0 – Ахмед Гассан (90+1)

Наступні матчі у цих групах відбудуться 27 жовтня. «Шахтар» гратиме на нейтральному полі в Києві з «Інтером».