  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга чемпіонів: «Шахтар» очолив групу, «Баварія» розгромила «Атлетіко» та інші матчі середи (відео)

    • Розсилка
    Ромелу Лукаку врятував&nbsp;&laquo;Інтер&raquo; у домашньому матчі з&nbsp;&laquo;Боруссією&raquo; на 90-й хвилині - Ліга чемпіонів: «Шахтар» очолив групу, «Баварія» розгромила «Атлетіко» та інші матчі середи (відео)
    Ромелу Лукаку врятував «Інтер» у домашньому матчі з «Боруссією» на 90-й хвилині
    Світлина - Soccerstand

    Голи були у кожному з восьми матчів другого ігрового дня

    У середу, 21 жовтня, в восьми європейських містах відбулися заключних вісім поєдинків першого туру групового турніру Ліги чемпіонів-2020/2021.

    Як уже повідомляв «Главком», головна сенсація туру відбулася в Мадриді, де чемпіон України «Шахтар» переграв фіналіста останнього турніру «Реал». Ще в одному ранньому матчі австрійський «Зальцбурґ» та російський «Локомотив» розійшлися результативною нічиєю.

    Також внічию зіграли суперники «Шахтаря» за групою В – «Інтер» та менхенґладбахська «Боруссія». Причому врятувалися господарі на 90-й хвилині.

    «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – 2:2

    Голи: 1:0 – Ромелу Лукаку (49). 1:1 – Ремі Бенсебаїні (63, з пенальті). 1:2 – Йонас Гофманн (84). 2:2 – Ромелу Лукаку (90)

    «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Ліверпуль» (Англія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Ніколас Тальяфіко (35, автогол)

    «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – 4:0

    Голи: 1:0 – Кінґслі Коман (28). 2:0 – Леон Ґорецка (41). 3:0 – Корентен Толіссо (66). 4:0 – Кінґслі Коман (72)

    «Манчестер Сіті» (Англія) – «Порту» (Португалія) – 3:1

    Голи: 0:1 – Луїс Діас (14). 1:1 – Серхіо Аґуеро (21, з пенальті). 2:1 – Ількай Ґюндоґан (65). 3:1 – Ферран Торрес (73)

    «Мідтьюлланн» (Данія) – «Аталанта» (Берґамо, Італія) – 0:4

    Голи: 0:1 – Дуван Сапата (26). 0:2 – Алехандро Ґомес (36). 0:3 – Луїс Мюріель (42). 0:4 – Алєксєй Міранчук (89)

    «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Олімпік» (Марсель, Франція) – 1:0

    Гол: 1:0 – Ахмед Гассан (90+1)

    Наступні матчі у цих групах відбудуться 27 жовтня. «Шахтар» гратиме на нейтральному полі в Києві з «Інтером».

     Читайте також: «Ювентус» без Роналду впевнено обіграв «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Олімпіакос ФК Манчестер Сіті Серхіо Аґуеро Ількай Ґюндоґан ФК Аякс Ромелу Лукаку ФК Порту ФК Інтер (Мілан) ФК Атлетіко (Мадрид) ФК Ліверпуль Кінґслі Коман Леон Ґорецка ФК «Мідтьюлланн» Алехандро Ґомес Дуван Сапата ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) Ферран Торрес Алєксєй Міранчук Корентен Толіссо Луїс Мюріель ФК «Олімпік» (Марсель) Ахмед Гассан Ремі Бенсебаїні Йонас Гофманн Ніколас Тальяфіко Луїс Діас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies