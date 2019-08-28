Ліга чемпіонів. «Аякс» виходить у груповий турнір та інші матчі середи (відео)
Визначилися всі учасники групового турніру чемпіонського турніру
Зіграні три заключних матчі кваліфікаційного раунду плей-оф Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися всі учасники групового турніру. Вийшов туди зокрема торішній півфіналіст «Аякс», котрий у непростому протистоянні, завдяки м’ячам оборонця Едсона Альвареса і хавбека Душана Тадіча обіграв кіпрський АПОЕЛ.
Пройшов у груповий турнір і кривдник команди київського «Динамо» «Брюґґе». Бельгійці відстояли мінімальну виїзну перемогу, підкріпивши її домашньою звитягою.
Ліга чемпіонів. Кваліфікаційний раунд. Плей-оф
«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – 2:0
Перший матч – 0:0
Голи: 1:0 – Едсон Альварес (43). 2:0 – Душан Тадіч (80)
«Брюґґе» (Бельгія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 2:1
Перший матч – 1:0
Голи: 1:0 – Ганс Ванакен (70). 1:1 – Жоао Клаусс (74, з пенальті). 2:1 - Денні Бонавентуре (89)
«Славія» (Прага, Чехія) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 1:0
Перший матч – 1:0
Гол: 1:0 – Боріл (66)
Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться найближчої п’ятниці.