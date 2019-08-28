  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга чемпіонів. «Аякс» виходить у груповий турнір та інші матчі середи (відео)

    • Розсилка
    Подолати оборону кіпрського АПОЕЛА&nbsp;&laquo;Аякс&raquo; зумів лише під завісу третього тайму, завдяки голові Едсона Альвареса - Ліга чемпіонів. «Аякс» виходить у груповий турнір та інші матчі середи (відео)
    Подолати оборону кіпрського АПОЕЛА «Аякс» зумів лише під завісу третього тайму, завдяки голові Едсона Альвареса
    depor.com

    Визначилися всі учасники групового турніру чемпіонського турніру

    Зіграні три заключних матчі кваліфікаційного раунду плей-оф Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися всі учасники групового турніру. Вийшов туди зокрема торішній півфіналіст «Аякс», котрий у непростому протистоянні, завдяки м’ячам оборонця Едсона Альвареса і хавбека Душана Тадіча обіграв кіпрський АПОЕЛ.

    Читайте також

    Пройшов у груповий турнір і кривдник команди київського «Динамо» «Брюґґе». Бельгійці відстояли мінімальну виїзну перемогу, підкріпивши її домашньою звитягою.

    Ліга чемпіонів. Кваліфікаційний раунд. Плей-оф

    «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – 2:0

    Перший матч – 0:0

    Голи: 1:0 – Едсон Альварес (43). 2:0 – Душан Тадіч (80)

    «Брюґґе» (Бельгія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 2:1

    Перший матч – 1:0

    Голи: 1:0 – Ганс Ванакен (70). 1:1 – Жоао Клаусс (74, з пенальті). 2:1 - Денні Бонавентуре (89)

    «Славія» (Прага, Чехія) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 1:0

    Перший матч – 1:0

    Гол: 1:0 – Боріл (66)

    Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться найближчої п’ятниці.

     Читайте також: Кривдник київського «Динамо» - в кроці від групового турніру. Матчі вівторка у Лізі чемпіонів (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Душан Тадіч ФК Аякс ФК Славія (Прага) ФК «Брюґґе» Ганс Ванакен ФК ЛАСК Денніс Бонавентуре ЧФР «Клуж» Жоао Клаусс Ян Боріл Едсон Альварес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ