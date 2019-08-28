Ліга чемпіонів. «Аякс» виходить у груповий турнір та інші матчі середи (відео)



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Подолати оборону кіпрського АПОЕЛА «Аякс» зумів лише під завісу третього тайму, завдяки голові Едсона Альвареса depor.com

Визначилися всі учасники групового турніру чемпіонського турніру

Зіграні три заключних матчі кваліфікаційного раунду плей-оф Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися всі учасники групового турніру. Вийшов туди зокрема торішній півфіналіст «Аякс», котрий у непростому протистоянні, завдяки м’ячам оборонця Едсона Альвареса і хавбека Душана Тадіча обіграв кіпрський АПОЕЛ.

Пройшов у груповий турнір і кривдник команди київського «Динамо» «Брюґґе». Бельгійці відстояли мінімальну виїзну перемогу, підкріпивши її домашньою звитягою.

Ліга чемпіонів. Кваліфікаційний раунд. Плей-оф

«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – 2:0

Перший матч – 0:0

Голи: 1:0 – Едсон Альварес (43). 2:0 – Душан Тадіч (80)

«Брюґґе» (Бельгія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 2:1

Перший матч – 1:0

Голи: 1:0 – Ганс Ванакен (70). 1:1 – Жоао Клаусс (74, з пенальті). 2:1 - Денні Бонавентуре (89)

«Славія» (Прага, Чехія) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 1:0

Перший матч – 1:0

Гол: 1:0 – Боріл (66)

Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться найближчої п’ятниці.