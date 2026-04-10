«Шахтар» розгромив АЗ у першому матчі чвертьфіналів Ліги конференцій

Ілля Мандебура
«Шахтар» вперше в історії здолав АЗ після двох поразок та нічиєї
фото: ФК «Шахтар»

Домашній поєдинок для «гірників» шокував вболівальників результативною кінцівкою  

Єдиний український представник у єврокубках, «Шахтар», переміг у першому поєдинку чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. Про це повідомляє «Главком»

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, перед відновленням єврокубків «Шахтар» упевнено обіграв «Рух» (3:0). У тому матчі дубль оформив Егіналдо, а ще один м’яч забив Мейрелліш. У хорошому настрої до гри підходить і АЗ, який у чемпіонаті Нідерландів переміг «Фортуну» (2:0) завдяки голам Мердінка та Мейнанса.

Перед першим матчем обидві команди мають кадрові втрати. У «Шахтаря» дискваліфікований Грам, але повернувся Матвієнко; під питанням Криськів, Гомес і Обах. У АЗ через перебір карток не зіграє Єнсен, а через травми відсутні Касіус і Хорнкамп.

Хід гри

Перший тайм пройшов у відносно рівній боротьбі: «гірники» більше контролювали м’яч і створювали моменти, найближчим з яких був удар Педріньйо у поперечину зі штрафного. Але реалізувати перевагу до перерви не змогли. Натомість головним епізодом перших 45 хвилин стали травми Ізакі, через які він залишив поле. 

Після відпочинку гра повністю перейшла під контроль української команди. На 72-й хвилині Педріньйо відкрив рахунок завдяки ефектному удару з-за меж штрафного з рикошетом від стійки. Цей гол фактично зламав гостей, адже далі «Шахтар» швидко добив суперника. На 81-й хвилині Аліссон зіграв на добиванні та подвоїв перевагу, а через дві хвилини оформив дубль, замкнувши передачу Егіналду.

Матч завершився комфортною перемогою «гірників», які зробили серйозну заявку на прохід до наступного раунду. Окрім цього, вона стала символічною, адже успіх у Польщі вони присвятили своєму колишньому тренеру Мірчі Луческу, який пішов з цього світу. 

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Перший матч

«Шахтар» – АЗ 3:0 (0:0)

  • Голи: Педріньйо (72), Аліссон (81, 83) 

Що далі?

Після поєдинку у Кракові на команди чекає матч в Алкмарі, де востаннє вони грали 21 рік тому під час поєдинку Ліги Європи. Тоді кращими протягом усієї дуелі були саме нідерландці, але по цьогорічному сезону Ліги конференцій саме виїзні матчі давалися гірникам краще. Через це сподівання на поєдинок за тиждень є високими. 

Нагадаємо, що вперше за понад 10 років Ахметов відвідав гру «Шахтаря»

