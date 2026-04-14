Футболіст «Сандерленда» став жертвою расизму після матчу Англійської Прем'єр-ліги
Вболівальникам не сподобалася агресивність форварда під час боротьби за м'яч
Футбольний клуб «Сандерленд» виступив із різкою заявою, засуджуючи расистські образи на адресу нападника Браяна Броббі, які з’явилися в соціальних мережах після матчу Прем'єр-ліги проти «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sunderland Echo.
Деталі скандалу
Попри перемогу «чорних котів» з рахунком 1:0 (вирішальний гол забив Норді Мукіеле), емоційне напруження на полі переросло у хвилю кібербулінгу в Instagram після фінального свистка. Броббі став центральною фігурою кількох епізодів, які викликали обурення у вболівальників гостей. Наприклад, зіткнення з захисником «Тоттенгема» Педро Порро спровокувало дискусії щодо правомірності дій нападника та відсутності суворого покарання від арбітра. А у другому таймі Броббі підштовхнув Крістіана Ромеро, внаслідок чого той зіткнувся з власним голкіпером Антоніном Кінскі. Ромеро змушений був покинути поле зі сльозами через травму, що стало тригером для агресивних висловлювань у мережі.
Відповідь клубу
Керівництво «Сандерленда» повідомило про порушення в Прем'єр-лігу, правоохоронні органи та безпосередньо адміністрації соціальних платформ. У заяві клубу наголошується, що це вже не перший подібний випадок за останні місяці: раніше з дискримінацією зіткнулися партнери Броббі по команді – Ромейн Мандл та Лутшарел Гертрейда.
«Ми непохитно стоїмо на боці Браяна та надаємо йому повну підтримку. Расизм є огидним явищем, якому немає місця ні у футболі, ні в суспільстві. Ми очікуємо на швидкі та рішучі дії проти винних», – йдеться в офіційному релізі клубу.
Прем'єр-ліга підтримала позицію «Сандерленда», заявивши про готовність домагатися найсуворіших покарань, включно з тюремними термінами, кримінальним провадженням та пожиттєвими заборонами на відвідування стадіонів для ідентифікованих осіб.
Тривожна статистика онлайн-агресії
Ситуація з Броббі відображає ширшу кризу в англійському футболі. Згідно з даними організації Kick It Out, рівень онлайн-образою зріс на третину порівняно з минулим сезоном. Інші інституції фіксують ще більшу динаміку – зростання кількості повідомлень про дискримінацію на 115%.
Цей інцидент став четвертим за три місяці, де гравці вищих дивізіонів піддаються цілеспрямованим нападкам у мережі. Раніше у лютому цілями зловмисників стали Ганнібал Межбрі («Бернлі»), Веслі Фофана («Челсі») та Толу Арокодаре («Вулвергемптон»). Наразі триває розслідування, а британська влада намагається посилити тиск на технологічні компанії для оперативного блокування ненависницького контенту.
Коментарі — 0