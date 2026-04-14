Футболіст «Сандерленда» став жертвою расизму після матчу Англійської Прем'єр-ліги

Браян Броббі став жертвою цькувань у соціальних мережах, що є вже традиційним явищем для англійського футболу

Вболівальникам не сподобалася агресивність форварда під час боротьби за м'яч

Футбольний клуб «Сандерленд» виступив із різкою заявою, засуджуючи расистські образи на адресу нападника Браяна Броббі, які з’явилися в соціальних мережах після матчу Прем'єр-ліги проти «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sunderland Echo.

Деталі скандалу

Попри перемогу «чорних котів» з рахунком 1:0 (вирішальний гол забив Норді Мукіеле), емоційне напруження на полі переросло у хвилю кібербулінгу в Instagram після фінального свистка. Броббі став центральною фігурою кількох епізодів, які викликали обурення у вболівальників гостей. Наприклад, зіткнення з захисником «Тоттенгема» Педро Порро спровокувало дискусії щодо правомірності дій нападника та відсутності суворого покарання від арбітра. А у другому таймі Броббі підштовхнув Крістіана Ромеро, внаслідок чого той зіткнувся з власним голкіпером Антоніном Кінскі. Ромеро змушений був покинути поле зі сльозами через травму, що стало тригером для агресивних висловлювань у мережі.

Відповідь клубу

Керівництво «Сандерленда» повідомило про порушення в Прем'єр-лігу, правоохоронні органи та безпосередньо адміністрації соціальних платформ. У заяві клубу наголошується, що це вже не перший подібний випадок за останні місяці: раніше з дискримінацією зіткнулися партнери Броббі по команді – Ромейн Мандл та Лутшарел Гертрейда.

«Ми непохитно стоїмо на боці Браяна та надаємо йому повну підтримку. Расизм є огидним явищем, якому немає місця ні у футболі, ні в суспільстві. Ми очікуємо на швидкі та рішучі дії проти винних», – йдеться в офіційному релізі клубу.

Прем'єр-ліга підтримала позицію «Сандерленда», заявивши про готовність домагатися найсуворіших покарань, включно з тюремними термінами, кримінальним провадженням та пожиттєвими заборонами на відвідування стадіонів для ідентифікованих осіб.

Тривожна статистика онлайн-агресії

Ситуація з Броббі відображає ширшу кризу в англійському футболі. Згідно з даними організації Kick It Out, рівень онлайн-образою зріс на третину порівняно з минулим сезоном. Інші інституції фіксують ще більшу динаміку – зростання кількості повідомлень про дискримінацію на 115%.

Цей інцидент став четвертим за три місяці, де гравці вищих дивізіонів піддаються цілеспрямованим нападкам у мережі. Раніше у лютому цілями зловмисників стали Ганнібал Межбрі («Бернлі»), Веслі Фофана («Челсі») та Толу Арокодаре («Вулвергемптон»). Наразі триває розслідування, а британська влада намагається посилити тиск на технологічні компанії для оперативного блокування ненависницького контенту.

