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    Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)

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    У сучасному особняку, спроектованому архітектором Хоакіном Торресом, в розпорядженні Едена, його дружини Наташі та їх синів Янніса, Лео і Самі шість спалень - Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)
    У сучасному особняку, спроектованому архітектором Хоакіном Торресом, в розпорядженні Едена, його дружини Наташі та їх синів Янніса, Лео і Самі шість спалень

    На території будинку є басейн, спа-центр, тренажерний зал, кінозал і тенісні корти в саду

    Півзахисник «Реала» Еден Азар, який влітку перебрався в Мадрид, купив в столиці Іспанії шикарний особняк вартістю £10 млн (близько € 10,9 млн). Як повідомляє Daily Mail, будинок бельгійський футболіст придбав в районі Ла Фінса, який відомий як місце, де живуть багато його партнерів по «Реалу».

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    Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)
    Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)
    Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)
    Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)
    Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)
    Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)
    Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)
    Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)

    У сучасному особняку, спроектованому архітектором Хоакіном Торресом, в розпорядженні Едена, його дружини Наташі та їх синів Янніса, Лео і Самі шість спалень. На території будинку також є басейн, спа-центр, тренажерний зал, кінозал і тенісні корти в саду.

    Трансфер Азара обійшовся «Королівському клубу» в € 100 млн. Угода між «вершковими» і бельгійським футболістом розрахована на п'ять сезонів - до літа 2024 року.

    Джерело: Чемпионат.com

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