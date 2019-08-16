Азар придбав шикарний особняк в Мадриді, який коштує більше 10 млн євро (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У сучасному особняку, спроектованому архітектором Хоакіном Торресом, в розпорядженні Едена, його дружини Наташі та їх синів Янніса, Лео і Самі шість спалень

На території будинку є басейн, спа-центр, тренажерний зал, кінозал і тенісні корти в саду

Півзахисник «Реала» Еден Азар, який влітку перебрався в Мадрид, купив в столиці Іспанії шикарний особняк вартістю £10 млн (близько € 10,9 млн). Як повідомляє Daily Mail, будинок бельгійський футболіст придбав в районі Ла Фінса, який відомий як місце, де живуть багато його партнерів по «Реалу».

У сучасному особняку, спроектованому архітектором Хоакіном Торресом, в розпорядженні Едена, його дружини Наташі та їх синів Янніса, Лео і Самі шість спалень. На території будинку також є басейн, спа-центр, тренажерний зал, кінозал і тенісні корти в саду.

Трансфер Азара обійшовся «Королівському клубу» в € 100 млн. Угода між «вершковими» і бельгійським футболістом розрахована на п'ять сезонів - до літа 2024 року.

Джерело: Чемпионат.com