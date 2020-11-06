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    Азербайджанського футболіста жорстоко побили в Москві

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    Ален Аскеров (з м'ячем) відмовився видавати ім'я нападника - Азербайджанського футболіста жорстоко побили в Москві
    Ален Аскеров (з м'ячем) відмовився видавати ім'я нападника
    Світлина - Eurosport

    Ален Аскеров відмовився писати заяву в поліцію

    Азербайджанський футболіст Ален Аскеров став жертвою нападу в Москві.

    Інцидент стався вранці 5 листопада близько станції метро «Ризька». Екс-гравця саранської «Мордовії» доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку.

    У розмові зі співробітниками правоохоронних органів Аскеров повідомив, що знає особу нападника, однак спортсмен відмовився називати його ім'я. Також він не став писати заяву.

    Аскерову – 24 роки. Він народився в російському Кірові. З 2012 по 2016 роки знаходився у структурі саранської «Мордовії». Улітку 2017-го Ален перейшов у хорватський «Новіґрад», а звідти через рік – в азербайджанську «Ґабалу». Але там не затримався і останніх два роки на професійному рівні не грав.

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