Азербайджанського футболіста жорстоко побили в Москві

Ален Аскеров відмовився писати заяву в поліцію

Азербайджанський футболіст Ален Аскеров став жертвою нападу в Москві.

Інцидент стався вранці 5 листопада близько станції метро «Ризька». Екс-гравця саранської «Мордовії» доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку.

У розмові зі співробітниками правоохоронних органів Аскеров повідомив, що знає особу нападника, однак спортсмен відмовився називати його ім'я. Також він не став писати заяву.

Аскерову – 24 роки. Він народився в російському Кірові. З 2012 по 2016 роки знаходився у структурі саранської «Мордовії». Улітку 2017-го Ален перейшов у хорватський «Новіґрад», а звідти через рік – в азербайджанську «Ґабалу». Але там не затримався і останніх два роки на професійному рівні не грав.

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