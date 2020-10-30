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    У клубі першої футбольної ліги України – 13 позитивних тестів на коронавірус

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    &laquo;Прикарпаття&raquo; охоплене другою хвилею коронавірусної інфекції - У клубі першої футбольної ліги України – 13 позитивних тестів на коронавірус
    «Прикарпаття» охоплене другою хвилею коронавірусної інфекції
    Світлина - ФК «Прикарпаття»

    Завтра «Прикарпаття» має зіграти черговий матч чемпіонату України проти «Агробізнеса»

    13 представників першолігового футбольного клубу «Прикарпаття» з Івано-Франківська здали позитивні тести на коронавірус.

    За повідомленням офіційного сайту клубу, цього тижня гравці, тренери та персонал «Прикарпаття» у повному складі пройшли плановий тест на Covid-19. Напередодні матчу десятого туру першої ліги з «Агробізнесом» надійшли результати молекулярно-генетичного дослідження, 13 з яких виявилися позитивними.

    Коронавірусну інфекцію підхопили вісім футболістів і п'ятеро представників адміністрації клубу.  Одразу ж після оголошення результатів ПЛР-тестів усі хворі пішли на двотижневу самоізоляцію. Наразі у більшості інфікованих немає симптомів.

    Всі інші результати тестів на Covid-19 у «Команді рідного краю» – негативні.

    Зауважимо, що в останній день літа тодішній тренер «Прикарпаття» Володимир Ковалюк, котрого незадовго після того відправили у відставку, на прес-конференції повідомив, що коронавірусом на той момент перехворіли 11 заявлених за команду футболістів. То – Роман Барчук, Роман Борисевич, Андрій Вацеба, Назарій Воробчак, Володимир Коржак, Роман Кузьмин, Владислав Семотюк, Микола Сікач, Андрій Хома, а також Тарас Бойко і Володимир Радульський, яких нині у колективі вже немає. Також тренер тоді повідомив, що підозру на Covid-19 медики тоді зафіксували у воротаря Івана Піцана, капітана Романа Бочкура, Івана Пастуха, а також тодішнього асистента тренера Зіновія Василіва. Також Ковалюк тоді розповів, що спортивний директор клубу Микола Татарин понад місяць пролежав в лікарні, був на вентиляції легень. «Можна казати, що він вижив», - прокоментував тоді тренер. Також коронавірусом перехворів прес-аташе «Прикарпаття» Олег Ланяк.

    Завтра, 31 жовтня, «Прикарпаття» зіграє у Винниках під Львовом виїзний матч проти волочиського «Агробізнесу» (початок – о 14:00). Матч мав відбутися у Волочиську. Але перенесений, оскільки місто на Хмельниччині знаходиться в «червоній зоні».

    Зауважимо, за регламентом для того, щоби матч відбувся, у заявці на гру має бути щонайменше 13 гравців, один з яких має бути воротарем.

     Читайте також: Ще один воротар «Динамо» і п'ять співробітників клубу здали позитивні тести на коронавірус
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Прикарпаття Перша ліга Володимир Ковалюк Іван Піцан Роман Барчук ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Роман Бочкур Тарас Бойко Роман Кузьмин Роман Борисевич Владислав Семотюк коронавірус Назарій Воробчак Андрій Вацеба Іван Пастух Андрій Хома Микола Сікач Зіновій Василів Михайло Татарин Володимир Радульський Володимир Коржак
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