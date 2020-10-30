У клубі першої футбольної ліги України – 13 позитивних тестів на коронавірус

Завтра «Прикарпаття» має зіграти черговий матч чемпіонату України проти «Агробізнеса»

13 представників першолігового футбольного клубу «Прикарпаття» з Івано-Франківська здали позитивні тести на коронавірус.

За повідомленням офіційного сайту клубу, цього тижня гравці, тренери та персонал «Прикарпаття» у повному складі пройшли плановий тест на Covid-19. Напередодні матчу десятого туру першої ліги з «Агробізнесом» надійшли результати молекулярно-генетичного дослідження, 13 з яких виявилися позитивними.

Коронавірусну інфекцію підхопили вісім футболістів і п'ятеро представників адміністрації клубу. Одразу ж після оголошення результатів ПЛР-тестів усі хворі пішли на двотижневу самоізоляцію. Наразі у більшості інфікованих немає симптомів.

Всі інші результати тестів на Covid-19 у «Команді рідного краю» – негативні.

Зауважимо, що в останній день літа тодішній тренер «Прикарпаття» Володимир Ковалюк, котрого незадовго після того відправили у відставку, на прес-конференції повідомив, що коронавірусом на той момент перехворіли 11 заявлених за команду футболістів. То – Роман Барчук, Роман Борисевич, Андрій Вацеба, Назарій Воробчак, Володимир Коржак, Роман Кузьмин, Владислав Семотюк, Микола Сікач, Андрій Хома, а також Тарас Бойко і Володимир Радульський, яких нині у колективі вже немає. Також тренер тоді повідомив, що підозру на Covid-19 медики тоді зафіксували у воротаря Івана Піцана, капітана Романа Бочкура, Івана Пастуха, а також тодішнього асистента тренера Зіновія Василіва. Також Ковалюк тоді розповів, що спортивний директор клубу Микола Татарин понад місяць пролежав в лікарні, був на вентиляції легень. «Можна казати, що він вижив», - прокоментував тоді тренер. Також коронавірусом перехворів прес-аташе «Прикарпаття» Олег Ланяк.

Завтра, 31 жовтня, «Прикарпаття» зіграє у Винниках під Львовом виїзний матч проти волочиського «Агробізнесу» (початок – о 14:00). Матч мав відбутися у Волочиську. Але перенесений, оскільки місто на Хмельниччині знаходиться в «червоній зоні».

Зауважимо, за регламентом для того, щоби матч відбувся, у заявці на гру має бути щонайменше 13 гравців, один з яких має бути воротарем.