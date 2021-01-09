«Багато їла, спала і займалася сексом». Героїня етапу Кубка світу з біатлону – про таємницю успіху

Тіріл Екгофф виграла в Обергофі спринт і гонку переслідування

Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф прокоментувала успішний виступ на п’ятому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина). 30-річна спортсменка виграла обидві гонки в 2021 році. Перед святковою паузою Тіріл заявила, що буде багато їсти, спати і займатися сексом.

«Так, все так і було – багато їла, спала і займалася сексом. Ну і потім трохи потренувалася», - цитує Екгофф Expressen.

За підсумками 12 індивідуальних гонок Кубка світу Тіріл посідає друге місце в загальному заліку змагань.

Екгофф – бронзова призерка Олімпійських ігор 2014 року в естафеті, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2014 і 2018 року в мас-старті, срібна призерка Олімпійських ігор-2018 у змішаній естафеті.