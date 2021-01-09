  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Багато їла, спала і займалася сексом». Героїня етапу Кубка світу з біатлону – про таємницю успіху

    • Розсилка
    Грайлива Тіріл Екгофф - «Багато їла, спала і займалася сексом». Героїня етапу Кубка світу з біатлону – про таємницю успіху
    Грайлива Тіріл Екгофф
    Світлина - Instagram Тіріл Екгофф

    Тіріл Екгофф виграла в Обергофі спринт і гонку переслідування

    Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф прокоментувала успішний виступ на п’ятому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина). 30-річна спортсменка виграла обидві гонки в 2021 році. Перед святковою паузою Тіріл заявила, що буде багато їсти, спати і займатися сексом.

    «Так, все так і було – багато їла, спала і займалася сексом. Ну і потім трохи потренувалася», - цитує Екгофф Expressen.

    За підсумками 12 індивідуальних гонок Кубка світу Тіріл посідає друге місце в загальному заліку змагань.

    Екгофф – бронзова призерка Олімпійських ігор 2014 року в естафеті, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2014 і 2018 року в мас-старті, срібна призерка Олімпійських ігор-2018 у змішаній естафеті.

     Читайте також: Норвезькі біатлоністи виграли гонки переслідування серед чоловіків і жінок. Найкраща з українок – 14-та
    Теги: біатлон Кубок світу Тіріл Екгофф секс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies