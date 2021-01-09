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    Норвезькі біатлоністи виграли гонки переслідування серед чоловіків і жінок. Найкраща з українок – 14-та

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    Тіріл Екгофф та Марте Ройзеланд оформили норвезький дубль у жіночому переслідуванні - Норвезькі біатлоністи виграли гонки переслідування серед чоловіків і жінок. Найкраща з українок – 14-та
    Тіріл Екгофф та Марте Ройзеланд оформили норвезький дубль у жіночому переслідуванні
    Світлина - Instagram Тіріл Екгофф

    Юлія Джима претендувала на подіум до третього вогневого рубежу

    В німецькому Обергофі, де відбувається п’ятий етап Кубка світу з біатлону, відбулися гонки переслідування серед чоловіків і жінок.

    Жіночий пасьют виграла переможниця спринту Тіріл Екгофф з Норвегії. Вона допустила два промахи на чотирьох вогневих рубежах і виграла на фініші в землячки Марте Ройзеланд всього пів секунди. Марте завдяки ідеальній стрільбі піднялася з п’ятої позиції на другу. А бронзу виграла австрійка Ліза-Тереза Гаузер, яка припустилася одного неточного пострілу.

    Найкраща з українок Юлія Джима теж добре розпочала гонку, але випала з числа лідерок після двох невлучних пострілів на третьому вогневому рубежі. Ще один промах на заключній стрільбі відкинув Юлію на 14 місце з відставанням від переможниці у дві хвилини, 17,2 секунди. Ще одна українка Олена Підгрушна з двома промахами піднялася з 53-го місця на 39-те.

    Серед чоловіків представники Норвегії окупували весь п’єдестал. Гонку переслідування виграв Стурла Леґрейд. Він припустився двох промахів і піднявся з третього місця на перше. Йоганнес Дале теж із двома неточними пострілами піднявся з п’ятого місця на друге. Тар’єй Бьо, який мав усі шанси перемогти, після чистої роботи на трьох перших вогневих рубежах на заключному припустився трьох промахів і опустився на третє місце. Стрільба викинула із трійки лідерів і молодшого брата Тар’єя, лідера загального заліку Йоганнеса Бьо. Він після перемоги в спринті припустився загалом сімох промахів, причому на третьому вогневому рубежі промахнувся чотири рази. Як наслідок, Бьо-молодший фінішував восьмим.

    Артем Прима, єдиний з українських представників у гонці переслідування, з двома промахами захистив спринтерську позицію і фінішував 30-м.

    Завершить п’ятий етап Кубка світу змішана естафета. Її старт запланований на неділю, 10 січня. Початок – о 12:30.

     Читайте також: Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу
    Теги: біатлон Олена Підгрушна Юлія Джима Артем Прима Тар'єй Бьо Марте Ольсбю-Ройзеланд Тіріл Екгофф Йоганнес Бьо Ліза-Тереза Гаузер Йоганнес Дале Стурла Голм Лаґрейд
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