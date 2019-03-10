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    Шведська драма, німецький тріумф і українські реалії в переслідуванні на чемпіонаті світу з біатлону

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    Шведка Мона Брорссон запам'ятає цю гонку надовго - Шведська драма, німецький тріумф і українські реалії в переслідуванні на чемпіонаті світу з біатлону
    Шведка Мона Брорссон запам'ятає цю гонку надовго
    unt.se

    Чемпіонкою світу трохи несподівано стала німкеня Деніз Германн

    На 53-му чемпіонаті світу з біатлону в шведському Естерсунді гонку переслідування провели жінки.

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    Складні погодні умови (густий снігопад і поривистий вітер) зробили хід перегонів максимально непередбачуваним. Приміром, провалилася переможниця спринту Анастасія Кузьміна зі Словаччини, котра як почала з двох промахів на першому вогневому рубежі, так і не провела жодної з чотирьох стрільб чисто. Як наслідок - сім промахів і шосте місце.

    Виглядало, що найліпше прилаштувалася до рідної стихії шведка Мона Брорссон. На заключну стрільбу олімпійська призерка Пхьончхана-2018 в естафеті прийшла лідеркою, з доволі комфортною перевагою над переслідувачками. Однак у вирішальну мить вагому роль відіграли не стільки погодні умови, скільки банальні нерви. Мона, яка до того стріляла чисто, не впоралася з емоціями, допустила чотири промахи і стала в підсумку лише сьомою.

    Натомість німкеня Деніз Геррманн, яка ніколи не відзначалася стабільними стрілецькими показниками, відпрацювала на заключному рубежі ідеально і в підсумку перемогла. Другою з семисекундною перевагою над норвежкою Тіріл Екгофф на заключне коло пішла інша німкеня, триразова олімпійська чемпіонка Лаура Дальмайєр. Але на фініші скандинавка виявилася стрімкішою і вирвала срібло, залишивши Лауру з бронзою.

    Ще одна знакова подія цієї гонки стосується загального кубкового заліку. Італійка Ліза Вітоцці, замкнувши першу десятку, повернула собі лідерство, обійшовши землячку Доротею Вірер, котра пасьют провалила.

    Серед українок відносно непогано виглядала Анастасія Меркушина. Тернополянка стартувала 28-ю й, допустивши чотири промахи, піднялася на пристойне 15-те місце. Натомість Валентина Семеренко, яка вийшла на дистанцію слідом за землячкою, припустилася шести неточних пострілів і посіла лише 38-ме місце.

    Юлія Джима, яка мала стартувати 54-ю, на дистанцію не вийшла.

    Наступними на чемпіонаті світу сьогодні, 10 березня, гонку переслідування проведуть чоловіки. Початок - о 17:30 за київським часом.

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