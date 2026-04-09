Пілот Формули-1 отримав у подарунок шоколадне яйце у ​​формі шолома

Пілот «Макларена» австралієць Оскар Піастрі поділився фотографіями шоколадного яйця у формі шолома, отриманого на Великдень. Про це повідомляє «Главком».

У цьому році Великдень випав якраз напередодні дня народження гонщика.

«Переваги того, що день народження припадає на Великдень. Дякую за всі привітання!», – підписав опубліковані фотографії Оскар у соціальній мережі Х.

У поточному сезоні Піастрі посідає шосте місце в особистому заліку Формули-1, набравши 21 очко.

На Гран-прі Японії він фінішував другим після двох невиходів на старт на етапах в Австралії та Китаї.

Нагадаємо, власник бейсбольної команди «Нью-Йорк Метс» американський мільярдер Стівен Коен став одним із кандидатів на купівлю 24% акцій команди Формули-1 «Альпін».

Зазначається що, Коен запропонував Otro Capital, що володіє 24% акцій «Альпін», $600 млн.

69-річний Стівен Коен займається інвестиційною діяльністю з 1978 року. Є творцем та власником інвестиційних фондів Point72 Asset Management та S.A.C. Capital Advisors.

У 2020 році він придбав бейсбольну команду «Нью-Йорк Метс» за $2,4 млрд.

Статки Коена оцінюються в $23 млрд.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.