Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пілот Формули-1 отримав у подарунок шоколадне яйце у ​​формі шолома

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пілот Формули-1 отримав у подарунок шоколадне яйце у ​​формі шолома
На Гран-прі Японії Піастрі фінішував другим після двох невиходів на старт на етапах в Австралії та Китаї

У поточному сезоні Піастрі посідає шосте місце в особистому заліку Формули-1, набравши 21 очко

Пілот «Макларена» австралієць Оскар Піастрі поділився фотографіями шоколадного яйця у формі шолома, отриманого на Великдень. Про це повідомляє «Главком».

У цьому році Великдень випав якраз напередодні дня народження гонщика.

«Переваги того, що день народження припадає на Великдень. Дякую за всі привітання!», – підписав опубліковані фотографії Оскар у соціальній мережі Х.

У поточному сезоні Піастрі посідає шосте місце в особистому заліку Формули-1, набравши 21 очко.

На Гран-прі Японії він фінішував другим після двох невиходів на старт на етапах в Австралії та Китаї. 

Нагадаємо, власник бейсбольної команди «Нью-Йорк Метс» американський мільярдер Стівен Коен став одним із кандидатів на купівлю 24% акцій команди Формули-1 «Альпін». 

Зазначається що, Коен запропонував Otro Capital, що володіє 24% акцій «Альпін», $600 млн.

69-річний Стівен Коен займається інвестиційною діяльністю з 1978 року. Є творцем та власником інвестиційних фондів Point72 Asset Management та S.A.C. Capital Advisors.

У 2020 році він придбав бейсбольну команду «Нью-Йорк Метс» за $2,4 млрд.

Статки Коена оцінюються в $23 млрд.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Теги: Формула-1 Великдень 2026 спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua