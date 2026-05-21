«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки

Антон Федорців
Антон Федорців
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки
Юні артистичні плавці
фото: Instagram
Вітчизняні спортсмени активно приєдналися до народного свята

Спортивні зірки України не оминули увагою Всесвітній день вишиванки. Найяскравіші образи атлетів – у підбірці «Главкома».

У четвер, 21 травня, тисячі українців одягнули вишиванки. Від розмаїття орнаментів навколо голова йде обертом. У цьому національному флешмобі взяли участь і десятки відомих спортсменів.

«Носити вишиванку – це тихо говорити світу, хто ми є», – лаконічно та влучно написала в соцмережах біатлоністка Олександра Меркушина.

Окрім неї, розкішні образи презентували дзюдоїстка Дар'я Білодід і скелелазка Євгенія Казбекова. Не відстають від них хокеїсти Віктор Захаров і Олег Петров. Кидають виклик іншим футболісти Сергій Сидорчук і вже майже українець Лассіна Траоре.

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.

Теги: Лассіна Траоре Олександра Меркушина Дарина Білодід Сергій Сидорчук Анастасія Меркушина вишиванка

Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
