Визначилися перші переможці «Ролан Гаррос» 2026

Перший фінал пройшов у змішаних парах

Італійський тандем Сари Еррані та Андреа Вавассорі став тріумфатором Відкритого чемпіонату Франції у змішаному парному розряді. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу

У фінальному протистоянні на ґрунтових кортах Парижа італійці здобули вольову перемогу над дуетом Габріели Дабровскі з Канади та Евана Кінга із США.

Матч, який тривав 1 годину 22 хвилини, розпочався з переваги канадсько-американської пари, яка залишила за собою перший сет із рахунком 6:4. Проте чинні чемпіони турніру Еррані та Вавассорі зуміли перехопити ініціативу, вигравши другу партію 6:3, а згодом продемонстрували повну перевагу на вирішальному чемпіонському тай-брейку, зафіксувавши рахунок 10-4.

Історичність досягнення

Завдяки цьому успіху Сара Еррані та Андреа Вавассорі захистили свій титул і стали першою змішаною парою за останні роки, якій вдалося виграти Ролан Гаррос двічі поспіль (до них аналогічне досягнення підкорилося Івану Додігу та Латіші Чан у сезонах 2018-2019). Загалом для італійського дуету це вже четверта спільна перемога на турнірах Grand Slam за останні сім мейджорів. Окрім двох трофеїв у Франції, в їхньому активі дві поспіль перемоги на US Open у 2024 та 2025 роках.

Цікаво, що для американця Евана Кінга це вже другий поспіль невдалий фінал на паризьких кортах проти цих самих суперників: минулого сезону він також змагався за титул Ролан Гаррос у міксті, але тоді його партнеркою була співвітчизниця Тейлор Таунсенд.

Нагадаємо, що Світоліна та Костюк розіграли путівку в півфінал «Ролан Гаррос». Українська тенісистка Марта Костюк здолала співвітчизницю Еліну Світоліну на шляху в півфінал Відкритого чемпіонату Франції.