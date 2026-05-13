Кривдник збірної України опублікував фінальну заявку на Чемпіонат світу

Тренерський штаб вирішив обійтися без проміжних варіантів складу

Національна команда Швеції оголосила список футболістів на прийдешній Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Шведської футбольної спілки.

Керманич «Тре Крунур» Грем Поттер обійшовся без попередніх заявок збірної. Натомість він одразу назвав 26 учасників Мундіалю. До заявки потрапили головні зірки місцевого футболу.

Тренерський штаб опублікував склад за місяць до старту турніру. Дедлайн від ФІФА для оголошення фінальних заявок збірних – 2 червня. Кожна національна команда зобов'язана взяти на Кубок світу щонайменше трьох голкіперів.

Відразу 10 футболістів представляють чемпіонат Англії. Натомість на батьківщини виступають лише три виконавці.

Воротарі: Віктор Йоганссон («Сток Сіті»), Крістоффер Нордфельдт (АІК), Якоб Відель-Сеттерстрем («Дербі Каунті»)

Захисники: Яльмар Екдаль («Бернлі»), Габріель Гудмундссон («Лідс»), Ісак Гін («Аталанта»), Еміль Гольм («Ювентус»), Густав Лагербільке («Брага»), Віктор Ліндельоф («Астон Вілла»), Ерік Сміт («Санкт-Паулі»), Карл Старфельт («Сельта»), Елліот Струд («Мєльбю»), Даніель Свенссон («Боруссія» Д)

Півзахисники: Таа Алі («Мальме»), Ясін Аярі («Брайтон»), Лукас Бергваль («Тоттенгем»), Єспер Карлстрьом («Удінезе»), Кен Сема («Пафос»), Маттіас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенелі («Юніон»)

Нападники: Александер Бернгардссон («Гольштайн»), Ентоні Еланга («Ньюкасл», Віктор Йокерес («Арсенал», Александер Ісак («Ліверпуль»), Густав Нільссон («Брюгге»), Беньямін Нюгрен («Селтік»)

«Тре Крунур» пробилися на Мундіаль через сито плейоф кваліфікації. У півфіналі підопічні Поттера здолали збірну України (3:1) з хет-триком Йокереса, а згодом переграли Польщу (3:2) з голами Еланги, Лагербільке та того ж Йокереса.

На груповому етапі ЧС-2026 збірна Швеції змагатиметься в квартеті F. Там її суперниками будуть національні команди Нідерландів, Японії та Тунісу. Перший матч – 14 червня проти тунісців у мексиканському Монтерреї.

