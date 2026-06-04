«Динамо» планує посилитись гравцем європейської збірної

Київський клуб готовий витрати на трансфер 2,5 млн євро

Київське «Динамо» зацікавлене у трансфері центрального захисника польського «Ракува» і збірної Румунії Богдана Раковіцана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Руді Галетті.

За інформацією джерела, «Динамо» готове зробити офіційну пропозицію щодо трансферу 24-річного румуна. Сума потенційної угоди має становити близько 2,5 мільйона євро.

Водночас на футболіста претендують і кілька інших європейських клубів, тому боротьба за його підписання обіцяє бути конкурентною. «Ракув» розгляне усі пропозиції і хоче отримати за свого оборонця до 3 мільйонів євро. Сам Раковіцан не виключає, що змінить команду під час літнього трансферного вікна.

🚨🔥 EXCL | Dynamo Kyiv have shown concrete interest in signing Bogdan Racovițan and are ready to submit an offer worth around €2.5m to Raków.



More European clubs remain in the race, with the Romanian CB open to a move and expected to leave this summer for ~€2.5-3m. pic.twitter.com/y0EMkULoeP — Rudy Galetti (@RudyGaletti) — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 4, 2026

У минулому сезоні Богдан Раковіцан провів 45 матчів, забив один гол та зробив один асист.

Нагадаємо, клуб Першої ліги – «Вікторія» (Суми) оголосив про припинення співпраці з головним тренером Анатолієм Безсмертним, який продовжить свою кар'єру у структурі київського «Динамо».

Анатолій Безсмертний – відомий український футбольний фахівець та колишній захисник «Динамо», який тренував низку клубів переважно в українській Прем'єр-лізі та Першій лізі. Зокрема, він очолював ФК «Полтава», «Полісся», ФК «Львів» та «Вікторію», яка наразі посідає 8-е місце в Першій лізі.

Голеадор київського «Динамо» Матвій Пономаренко виграв бомбардирські перегони вітчизняної Прем'єр-ліги в сезоні 2025/26. Вихованець «біло-синіх» забив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів. Пономаренко став основним форвардом «Динамо» лише в другій частині сезону. Натомість в першому колі нападник зіграв чотири поєдинки (один гол).