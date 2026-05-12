Збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Пауло Дібала не поїде на Кубок світу
фото: EFE

«Альбіселесте» готуються захищати титул чемпіонів планети

Тренерський штаб оприлюднив розширену заявку національної команди Аргентини на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Асоціації футболу Аргентини.

До попереднього списку потрапили 55 футболістів. Утім, навіть на цьому етапі сталася кадрова несподіванка. До заявки не потрапив нападник італійської «Роми» Пауло Дібала, який захищав кольори Аргентини на тріумфальному ЧС-2022.

Натомість до переліку потрапив крайній нападник лісабонської «Бенфіки» Джанлука Престіанні. Широкому загалу він став відомий після конфлікту з нападником мадридського «Реала» Вінісіусом Жуніором. Той звинуватив аргентинця в расизмі, але насправді образа мала гомофобний зміст.

Розширена заявка збірної Аргентини перед ЧС-2026

До турніру керманичу команди Ліонелю Скалоні доведеться скоротити список удвічі. На Кубок світу кожна збірна повезе 26 виконавців.

Воротарі: Еміліано Мартінес, Херонімо Рульї, Вальтер Бенітес, Хуан Муссо, Факундо Камбесес, Сантьяго Бельтран

Захисники: Агустін Хіай, Науель Моліна, Гонсало Монтьєль, Херман Песселья, Ніколас Капальдо, Кевін Мак Аллістер, Лукас Мартінес, Маркос Сенесі, Лісандро Мартінес, Ніколас Отаменді, Крістіан Ромеро, Леонардо Балерді, Лаутаро Ді Лолло, Саїд Ромеро, Факундо Медіна, Ніколас Тальяфіко, Маркос Акунья, Габріель Рохас

Півзахисники: Максімо Перроне, Леандро Паредес, Гідо Родрігес, Анібаль Морено, Енцо Фернандес, Родріго де Пауль, Есекіель Паласіос, Алексіс Мак Аллістер, Джованні Ло Чельсо, Ніко Пас, Ніколас Домінгес, Мільтон Дельгадо, Алан Варела, Есекіель Фернандес, Еміліано Буендіа, Валентін Барко, Тьяго Альмада, Томас Аранда

Нападники: Джуліано Сімеоне, Хуліан Альварес, Ніколас Гонсалес, Алехандро Гарначо, Ліонель Мессі, Лаутаро Мартінес, Сантьяго Кастро, Франко Мастантуоно, Джанлука Престіанні, Клаудіо Ечеверрі, Матіас Соуле, Хосе Мануель Лопес, Матео Пеллегріно

Збірна Аргентини на ЧС-2026

«Альбіселесте» потрапили до квартету J. На груповому етапі підопічні Скалоні зустрінуться зі збірними Алжиру, Австрії та Йорданії.

У першому поєдинку Аргентина протистоятиме алжирцям. Матч запланований на 16 червня в американському Канзас-Сіті. Наступні два поєдинки команда Скалоні гратиме в Арлінгтоні (штат Техас).

До слова, легенда іспанської «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

