Збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026

Пауло Дібала не поїде на Кубок світу

«Альбіселесте» готуються захищати титул чемпіонів планети

Тренерський штаб оприлюднив розширену заявку національної команди Аргентини на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Асоціації футболу Аргентини.

До попереднього списку потрапили 55 футболістів. Утім, навіть на цьому етапі сталася кадрова несподіванка. До заявки не потрапив нападник італійської «Роми» Пауло Дібала, який захищав кольори Аргентини на тріумфальному ЧС-2022.

Натомість до переліку потрапив крайній нападник лісабонської «Бенфіки» Джанлука Престіанні. Широкому загалу він став відомий після конфлікту з нападником мадридського «Реала» Вінісіусом Жуніором. Той звинуватив аргентинця в расизмі, але насправді образа мала гомофобний зміст.

Розширена заявка збірної Аргентини перед ЧС-2026

До турніру керманичу команди Ліонелю Скалоні доведеться скоротити список удвічі. На Кубок світу кожна збірна повезе 26 виконавців.

Воротарі: Еміліано Мартінес, Херонімо Рульї, Вальтер Бенітес, Хуан Муссо, Факундо Камбесес, Сантьяго Бельтран

Захисники: Агустін Хіай, Науель Моліна, Гонсало Монтьєль, Херман Песселья, Ніколас Капальдо, Кевін Мак Аллістер, Лукас Мартінес, Маркос Сенесі, Лісандро Мартінес, Ніколас Отаменді, Крістіан Ромеро, Леонардо Балерді, Лаутаро Ді Лолло, Саїд Ромеро, Факундо Медіна, Ніколас Тальяфіко, Маркос Акунья, Габріель Рохас

Півзахисники: Максімо Перроне, Леандро Паредес, Гідо Родрігес, Анібаль Морено, Енцо Фернандес, Родріго де Пауль, Есекіель Паласіос, Алексіс Мак Аллістер, Джованні Ло Чельсо, Ніко Пас, Ніколас Домінгес, Мільтон Дельгадо, Алан Варела, Есекіель Фернандес, Еміліано Буендіа, Валентін Барко, Тьяго Альмада, Томас Аранда

Нападники: Джуліано Сімеоне, Хуліан Альварес, Ніколас Гонсалес, Алехандро Гарначо, Ліонель Мессі, Лаутаро Мартінес, Сантьяго Кастро, Франко Мастантуоно, Джанлука Престіанні, Клаудіо Ечеверрі, Матіас Соуле, Хосе Мануель Лопес, Матео Пеллегріно

Збірна Аргентини на ЧС-2026

«Альбіселесте» потрапили до квартету J. На груповому етапі підопічні Скалоні зустрінуться зі збірними Алжиру, Австрії та Йорданії.

У першому поєдинку Аргентина протистоятиме алжирцям. Матч запланований на 16 червня в американському Канзас-Сіті. Наступні два поєдинки команда Скалоні гратиме в Арлінгтоні (штат Техас).

До слова, легенда іспанської «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.