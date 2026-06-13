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П'ятиборець Ковальчук здобув першу в кар'єрі бронзу Кубка світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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П'ятиборець Ковальчук здобув першу в кар'єрі бронзу Кубка світу
Юрій Ковальчук є одним з найсильніших лазерранерів світу
фото: Федерація сучасного п'ятиборства

Українець показав вражаючий лазерран, який став запорукою його першому подіуму на рівні Кубків світу

Український п'ятиборець Юрій Ковальчук став бронзовим призером етапу Кубка світу в Будапешті, здобувши першу в кар'єрі медаль на турнірах цієї серії. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до медалі

Чинний чемпіон Європи здійснив вражаючий прорив у фінальній дисципліні та до останніх метрів боровся навіть за срібну нагороду.

Шлях до подіуму для українця був непростим. У фехтуванні він вилетів в попередньому раунді, посівши лише 18-те місце і набравши 196 очок, через що опинився далеко від групи лідерів. Проте надалі Ковальчук поступово відігравав відставання: показав восьмий результат на смузі перешкод і став третім у плаванні на 100 метрів вільним стилем.

Перед заключним лазер-раном ситуація для українця виглядала складною. Він стартував лише 13-м і програвав лідерам 35 секунд. Проте саме ця дисципліна стала ключовою в боротьбі за медалі.

Ковальчук блискуче відпрацював на стрільбі та продемонстрував найкращий хід на дистанції. До останнього вогневого рубежу українець підходив четвертим, але швидка та точна стрільба дозволила йому випередити чеха Марека Грича. На фініші українець втримав перевагу та завоював бронзову нагороду.

Ще двоє представників України також виступили у фіналі. Олександр Товкай посів 13-те місце з результатом 1538 очок, а Максим Агарушев завершив змагання на 16-й позиції, набравши 1514 балів.

Автор нової сторінки історії сучасного п'ятиборства 

Перемогу на етапі здобув досвідчений німець Марвін Фалі Дог з результатом 1588 очок, другим став француз Уго Флеро (1583), а Ковальчук набрав 1582 бали. Від срібної медалі українця відділило лише одна секунда.

Проте, окрім бронзи, Юрій Ковальчук став володарем ще одного потужного досягнення. Його результат у лазеррані 9:58,58 хвилини став найкращим у кар'єрі та найшвидшим серед усіх фіналістів. Ба більше, українець показав новий найкращий час в історії у цій дисципліні, ставши першим спортсменом, якому вдалося вибігти з 10 хвилин у заключному виді п'ятиборства. 

Нагадаємо, що один із найстаріших олімпійських видів спорту змінив правила

Теги: стрільба медалі Кубок світу сучасне п'ятиборство спорт

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