Україна здобула перше золото на етапі Кубка світу з академічного веслування цього сезону
Ігор Хмара переміг у чоловічій легкій одиночці
Український веслувальник Ігор Хмара здобув першу перемогу у сезоні-2026 Кубка світу з академічного веслування. Про це повідомляє «Главком».
Першу медаль для України у сезоні Кубка світу з академічного веслування приніс Ігор Хмара у чоловічій легкій одиночці. На етапі у болгарському Пловдиві українець подолав дистанцію з результатом 6:57.16 та здобув золото. Найближчого переслідувача Фірдавса Ахунова з Узбекистану Хмара випередив на 9.71 секунд.
Кубок світу з академічного веслування. Другий етап. Чоловіча легка одиночка
- Ігор Хмара (Україна) – 6:57.16
- Фірдавс Ахунов (Узбекистан) – 7:06.87
- Йонас Діас (Венесуела) – 7:10.47
У неділю, 14 червня, відбудеться другий день фіналів Кубка світу у Пловдиві. Україна побореться одразу за три комплекти нагород: у чоловічих четвірках без стернового та парних четвірках, а також у жіночій парній одиночці.
Другий етап Кубку світу з академічного веслування проходить у Пловдиві з 12 до 14 червня. Участь у етапі беруть і веслувальники з України, які змаганнями у Болгарії відкрили сезон-2026 Кубка світу – «синьо-жовті» пропускали перший етап у іспанській Севільї.
Нагадаємо, українська веслувальниця Людмила Лузан здобула першу нагороду на Чемпіонаті Європи 2026, який триває у португальському Монтемор-о-Вельйо. Першим медальним для Лузан став заїзд на 200 м у каное-одиночці.
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