Україна здобула перше золото на етапі Кубка світу з академічного веслування цього сезону

Ігор Хмара переміг у чоловічій легкій одиночці

Український веслувальник Ігор Хмара здобув першу перемогу у сезоні-2026 Кубка світу з академічного веслування. Про це повідомляє «Главком».

Першу медаль для України у сезоні Кубка світу з академічного веслування приніс Ігор Хмара у чоловічій легкій одиночці. На етапі у болгарському Пловдиві українець подолав дистанцію з результатом 6:57.16 та здобув золото. Найближчого переслідувача Фірдавса Ахунова з Узбекистану Хмара випередив на 9.71 секунд.

Кубок світу з академічного веслування. Другий етап. Чоловіча легка одиночка

Ігор Хмара (Україна) – 6:57.16 Фірдавс Ахунов (Узбекистан) – 7:06.87 Йонас Діас (Венесуела) – 7:10.47

У неділю, 14 червня, відбудеться другий день фіналів Кубка світу у Пловдиві. Україна побореться одразу за три комплекти нагород: у чоловічих четвірках без стернового та парних четвірках, а також у жіночій парній одиночці.

Другий етап Кубку світу з академічного веслування проходить у Пловдиві з 12 до 14 червня. Участь у етапі беруть і веслувальники з України, які змаганнями у Болгарії відкрили сезон-2026 Кубка світу – «синьо-жовті» пропускали перший етап у іспанській Севільї.

Нагадаємо, українська веслувальниця Людмила Лузан здобула першу нагороду на Чемпіонаті Європи 2026, який триває у португальському Монтемор-о-Вельйо. Першим медальним для Лузан став заїзд на 200 м у каное-одиночці.