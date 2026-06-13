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Збірну Англія пограбували перед стартом на Чемпіонаті світу 2026: відомо, хто став жертвою зловмисників

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірну Англія пограбували перед стартом на Чемпіонаті світу 2026: відомо, хто став жертвою зловмисників
Гаррі Кейн на тренуванні збірної Англії в Канзас-Сіті
Скріншот

Серед вкрадених речей – бутси Гаррі Кейна і Джуда Беллінгема

Збірну Англії з футболу пограбували під час перельоту з Флориди до Канзасу, де вони повинні провести свій стартовий поєдинок Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Крадіжка трапилася під час транспортування спорядження з бази команди у Флориді до їхнього тренувального табору, що розташований у Канзасі. Серед викрадених речей були бутси, тренувальне спорядження та офіційні м'ячі мундіалю. Також крадії поцупили обладнання для аналізу, тактичні дошки та масажні столи. Як стало відомо журналістам, жертвами зловмисників стали зіркові футболісти збірної Англії – форвард Гаррі Кейн та півзахисник Джуд Беллінгем.

Департамент поліції Канзас-Сіті виступив з офіційною заявою, в якій підтвердив затримання двох підозрюваних. Речник поліції зазначив, що більшу частину форми та іншого екіпірування вже повернули збірній Англії.

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Збірна Англії на Чемпіонаті світу 2026 зіграє у групі L, де її суперниками стануть Хорватія, Гана та Панама. Свій перший матч Англія проведе в середу, 17 червня, а суперником команди Томаса Тухеля стане Хорватія. Старт поєдинку о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що для збірної Англії це не перший інцидент на Чемпіонаті світу 2026. Раніше дев'ять людей отримали поранення внаслідок стрілянини, яка відбулася поблизу бази, де мешкає команда Тухеля. На момент стрілянини футболістів та інших членів збірної Англії на тренувальній базі не було.

Міністр спорту Італії Андреа Абоді має намір поспілкуватися з очільником Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, щоб обговорити його жарти щодо національної збірної.

«За наявності 64 команд Італія, можливо, змогла б пройти кваліфікацію. Можливо, нам варто дійти до 228», – жартівливо прокоментував Інфантіно те, що збірна Італії не відібралася на третій Чемпіонат світу поспіль. Такі висловлювання очільника ФІФА обурили представників італійської спортивної спільноти, які у соцмережах почали висловлювати своє невдоволення.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія ЧС-2026 Гаррі Кейн

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Збірну Англія пограбували перед стартом на Чемпіонаті світу 2026: відомо, хто став жертвою зловмисників
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