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Світоліна дізналася першу суперницю на турнірі в Берліні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Світоліна дізналася першу суперницю на турнірі в Берліні
Еліна Світоліна стартує на турнірі в Берліні проти росіянки
фото: WTA

Українка отримала шостий номер посіву

Українські тенісистки Еліна Світоліна (8) та Ангеліна Калініна (69) зіграють на трав'яному турнірі серії WTA 500 у Берліні. Про це повідомляє «Главком».

Перша ракетка України отримала шостий номер посіву й у першому колі основної сітки зустрінеться з росіянкою Анною Калінською (20). З чотирьох попередніх очних зустрічей Світоліна перемагала в трьох, однак єдиний поєдинок у 2026 році в катарській Досі виграла «нейтралка». Суперниці вперше зіграють одна проти одної на траві.

Калініна розпочне змагання у кваліфікації. Її першою суперницею стане представниця Нової Зеландії Лулу Сан (110). Тенісистки раніше не зустрічалися.

Матчі основної сітки турніру в Берліні відбудуться з 15 по 21 червня, ігри кваліфікації розпочнуться у суботу, 13 червня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала 12-ю тенісисткою в історії WTA, якій вдалося заробити понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Історичну позначку вона подолала після завершення ґрунтового сезону, в якому вона здобула перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі та дісталась до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» 2026, де поступилась Марті Костюк.

За участь у Відкритому чемпіонаті Франції перша ракетка України отримала близько 540 000 доларів. Завдяки цьому загальна сума призових Світоліної за кар'єру сягнула 30 мільйонів доларів без урахування податків.

Еліна також стала сьомою тенісисткою серед чинних гравчинь WTA, яка перетнула рубіж у 30 мільйонів доларів призових, випередивши чинну переможницю Australian Open 2026 Єлєну Рибакіну.

Серед українських тенісисток Світоліна впевнено лідирує за сумою зароблених призових. Найближчою переслідувачкою є Марта Костюк, яка за кар'єру заробила 9.1 мільйона доларів. Загалом у топ-200 тенісисток за призовими представлені шість українок.

Теги: теніс Еліна Світоліна Ангеліна Калініна

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