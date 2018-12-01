«Барселона» планує продати назву стадіону «Камп Ноу» фармацевтичній компанії
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Фото взяте з сайту barcelonatm.ru
Каталонський клуб хоче заробити, продавши «неймінгові» права
Основний претендент на придбання прав на назву стадіону каталонської «Барселони» – фармацевтична компанія «Grifols».
Претендент на придбання «неймінгових» прав підтвердив факт переговорів, але вони ще далекі від позитивного результату.
«Барселона» планує закрити угоду до кінця року, повідомляє Rac1.
Нагадаємо, раніше «Барселона» планувала продати права на назву стадіону компанії «Mediapro».
Але тоді каталонський град не влаштувала сума у 300 мільйонів євро.
Джерело: football24.ua