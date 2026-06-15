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«Реал» оголосив про перехід чемпіона Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» оголосив про перехід чемпіона Європи
Марк Кукурелья став першим новачок у другий період Жозе Моурінью
фото: EFE

Королівський клуб повернув зірку збірної Іспанії на батьківщину

Мадридський «Реал» придбав оборонця лондонського «Челсі» Марка Кукурелью. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Трансфер іспанця коштував «вершковим» орієнтовно 55 млн євро. Ще п'ять мільйонів англійський гранд зможе отримати бонусами. Кукурелья підписав із мадридцями контракт до літа 2032 року.

Новачок «Реала» – вихованець найпринциповішого суперника «вершкових». До структури іспанської «Барселони» він потрапив підлітком, але провів за першу команду лише один матч у Кубку Іспанії. На батьківщині оборонець виступав за «Ейбар» і столичний «Хетафе», а в Англії – за «Брайтон» і «Челсі».

Кукурелья у сезоні 2025/26 він зіграв 50 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і чотири результативні передачі. Зараз оборонець перебуває у таборі збірної Іспанії на Чемпіонаті світу.

До слова, раніше «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі ФК Реал (Мадрид)

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