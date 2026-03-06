Головна Спорт Новини
Левандовскі озвучив терміни рішення про кар'єрне майбутнє

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Левандовскі озвучив терміни рішення про кар'єрне майбутнє
Роберт Левандовскі досі не визначився з майбутнім
фото: Reuters

Польський бомбардир зберіг інтригу щодо клубу в наступному сезоні

Форвард іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі взяв час на роздуми для вибору місце продовження кар'єри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Досвідчений нападник пообіцяв ухвалити рішення до кінця сезону. Поляк окреслив головний пріоритет. Першим варіантом для нього буде пролонгація контракту з «Барсою».

«Я виділю собі орієнтовно три місяці, щоб вирішити, чим хочу займатися у майбутньому. «Барселона» дає нам усе необхідне, тож мені та моїй родині тут дуже комфортно», – заявив Левандовскі.

Договір форварда з іспанським грандом розрахований до літа. «Барса» нібито готова продовжити контракт зі зменшенням зарплати. Якщо сторони не домовляться, то Левандовскі, найімовірніше, продовжить кар'єру в північноамериканській МЛС.

У нинішньому сезоні Левандовскі зіграв 32 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Кампанія 2025/26 для польського бомбардира – четверта для нападника у футболці «блаугранас». Раніше він виступав у чемпіонаті Німеччини.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

До слова, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Він став найрезультативнішим футболістом у віці 19 років в історії чемпіонату за сезон. На цей момент до свого активу вінгер записав 13 голів.

Роберт Левандовскі ФК Барселона

