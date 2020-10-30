Баскетбольна Суперліга: матч лідерів перетворився в одностороннє побоїще

Вирішальними в зустрічі «Прометея» з «Тернополем» виявилися два влучних штрафних Дениса лукашова (з м'ячем)

«Київ-Баскет» одноосібно очолив таблицю

У п’ятницю, 30 жовтня, уже відбулося три поєдинки української баскетбольної Суперліги. Всі ці зустрічі були вельми інтригуючими. Правда, не всі сподівання на гостру боротьбу виправдали.

«Запоріжжя» - «Київ-Баскет» - 70:106 (19:24, 10:29, 28:21, 13:32)

«Запоріжжя»: Віталій Мальчевський (14), Джошуа Форчун (12 + 5 підбирань), Роман Морозов (11), Майкл Кеффі (10 + 8 передач + 3 перехоплення), Олександр Сизов (9 + 5 підбирань), Рустам Рагімов (7)

«Київ-Баскет»: Сергій Павлов (21 + 10 підбирань), Олександр Мішула (12 + 6 передач), Брендон Янґ (12 + 5 передач), Брюс Мессі (10 + 9 передач + 5 підбирань), Майкл Джейкобсон (10 + 9 підбирань + 2 блок-шоти), Богдан Близнюк (10 + 4 передачі – 4 втрати), Павло Крутоус (10)

До цього матчу ці команди залишалися єдиними непереможними в регулярному чемпіонаті, тому очікувалося, що боротьба на майданчику буде гострою. Проте на ділі команда Айнарса Баґатскіса виграла з непристойно великою як для матчу лідерів перевагою і тепер лідирує повноцінно.

«Прометей (Кам’янське) – «Тернопіль» - 85:83 (20:14, 20:27, 24:18, 21:24)

«Прометей»: Майкл Маєрс (18 + 4 підбирання + 2 блок-шоти – 7 втрат), Ді-Джей Стефенс (17 + 6 підбирань + 4 блок-шоти), Олександр Липовий (15 + 4 підбирання + 4 передачі), Маркіз Рід (13 + 5 підбирань), В’ячеслав Петров (11 + 8 підбирань + 4 передачі), Олександр Бєліков (5 + 4 підбирання), Денис Лукашов (4 + 8 передач)

«Тернопіль»: Олександр Кольченко (25 + 5 підбирань), Андрій Кальниченко (16), Едрієн Боуї (13), Андрій Агафонов (10), Павло Буренко (9 + 5 передач), Аверейл Юґба (8 + 9 підбирань)

Гра двох команд, які знаходяться в когорті лідерів, повністю виправдала сподівання. Весь поєдинок команди йшли на рівних, а долю зустрічі вирішили два штрафних кидки Дениса Лукашова за шість секунд до завершення основного часу зустрічі. Перевести гру в овертайм в індивідуальному проході намагався найкращий у складі тернополян Олександр Кольченко, проте його кидок з сиреною виявився невлучним. Зауважимо, що цей матч «Тернопіль» проводив без форварда Керрінґтона Ворда. За офіційною версією, він був відсутній у зв’язку з сімейними обставинами.

«Дніпро» - «Хімік» (Південне) – 93:83 (22:23, 33:12, 20:22, 18:26)

«Дніпро»: В’ячеслав Бобров (16 + 8 підбирань), Джаред Террелл (13), Анатолій Шундель (12), Станіслав Тимофеєнко (11 + 5 підбирань), Максим Закурдаєв (10), Генрі Дуґат (9 + 5 підбирань + 5 передач), Дмитро Глєбов (9), Максим Корнієнко (7)

«Хімік»: Льюїс Салліван (30 + 14 підбирань), Олександр Ковляр (15 + 9 передач – 4 втрати), Андрій Мироненко (13), Кирило Марченко (12 + 5 передач), Тайлерковля Нельсон (6 + 5 підбирань), Ентоні Вашинґтон (5 + 4 підбирання)

Форвард «Хіміка» Льюїс Салліван самотужки переграти збалансованих дніпрян не зумів. Вирішальною в цій зустрічі виявилася друга чверть, яку господарі виграли з перевагою в 21 очко. Чинні володарі Кубка України, котрі саме «Дніпро» в фінальному матчі й переграли, програли в регулярному чемпіонаті п’ятий поєдинок поспіль. Стартова перемога над «Тернополем» досі залишається для «Хіміка» єдиною.

«Київ-Баскет» очолює таблицю з сімома перемогами в семи матчах. «Запоріжжя» і «Прометей» виграли по п’ять поєдинків з шести. У «Дніпра» - чотири перемоги в п’яти матчах. «Тернопіль» здобув чотири перемоги при трьох поразках.

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