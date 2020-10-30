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    Баскетбольна Суперліга: матч лідерів перетворився в одностороннє побоїще

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    Вирішальними в зустрічі&nbsp;&laquo;Прометея&raquo; з&nbsp;&laquo;Тернополем&raquo; виявилися два влучних штрафних Дениса лукашова (з м'ячем) - Баскетбольна Суперліга: матч лідерів перетворився в одностороннє побоїще
    Вирішальними в зустрічі «Прометея» з «Тернополем» виявилися два влучних штрафних Дениса лукашова (з м'ячем)
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    «Київ-Баскет» одноосібно очолив таблицю

    У п’ятницю, 30 жовтня, уже відбулося три поєдинки української баскетбольної Суперліги. Всі ці зустрічі були вельми інтригуючими. Правда, не всі сподівання на гостру боротьбу виправдали.

    «Запоріжжя» - «Київ-Баскет» - 70:106 (19:24, 10:29, 28:21, 13:32)

    «Запоріжжя»: Віталій Мальчевський (14), Джошуа Форчун (12 + 5 підбирань), Роман Морозов (11), Майкл Кеффі (10 + 8 передач + 3 перехоплення), Олександр Сизов (9 + 5 підбирань), Рустам Рагімов (7)

    «Київ-Баскет»: Сергій Павлов (21 + 10 підбирань), Олександр Мішула (12 + 6 передач), Брендон Янґ (12 + 5 передач), Брюс Мессі (10 + 9 передач + 5 підбирань), Майкл Джейкобсон (10 + 9 підбирань + 2 блок-шоти), Богдан Близнюк (10 + 4 передачі – 4 втрати), Павло Крутоус (10)

    До цього матчу ці команди залишалися єдиними непереможними в регулярному чемпіонаті, тому очікувалося, що боротьба на майданчику буде гострою. Проте на ділі команда Айнарса Баґатскіса виграла з непристойно великою як для матчу лідерів перевагою і тепер лідирує повноцінно.

    «Прометей (Кам’янське) – «Тернопіль» - 85:83 (20:14, 20:27, 24:18, 21:24)

    «Прометей»: Майкл Маєрс (18 + 4 підбирання + 2 блок-шоти – 7 втрат), Ді-Джей Стефенс (17 + 6 підбирань + 4 блок-шоти), Олександр Липовий (15 + 4 підбирання + 4 передачі), Маркіз Рід (13 + 5 підбирань), В’ячеслав Петров (11 + 8 підбирань + 4 передачі), Олександр Бєліков (5 + 4 підбирання), Денис Лукашов (4 + 8 передач)

    «Тернопіль»: Олександр Кольченко (25 + 5 підбирань), Андрій Кальниченко (16), Едрієн Боуї (13), Андрій Агафонов (10), Павло Буренко (9 + 5 передач), Аверейл Юґба (8 + 9 підбирань)

    Гра двох команд, які знаходяться в когорті лідерів, повністю виправдала сподівання. Весь поєдинок команди йшли на рівних, а долю зустрічі вирішили два штрафних кидки Дениса Лукашова за шість секунд до завершення основного часу зустрічі. Перевести гру в овертайм в індивідуальному проході намагався найкращий у складі тернополян Олександр Кольченко, проте його кидок з сиреною виявився невлучним. Зауважимо, що цей матч «Тернопіль» проводив без форварда Керрінґтона Ворда. За офіційною версією, він був відсутній у зв’язку з сімейними обставинами.

    «Дніпро» - «Хімік» (Південне) – 93:83 (22:23, 33:12, 20:22, 18:26)

    «Дніпро»: В’ячеслав Бобров (16 + 8 підбирань), Джаред Террелл (13), Анатолій Шундель (12), Станіслав Тимофеєнко (11 + 5 підбирань), Максим Закурдаєв (10), Генрі Дуґат (9 + 5 підбирань + 5 передач), Дмитро Глєбов (9), Максим Корнієнко (7)

    «Хімік»: Льюїс Салліван (30 + 14 підбирань), Олександр Ковляр (15 + 9 передач – 4 втрати), Андрій Мироненко (13), Кирило Марченко (12 + 5 передач), Тайлерковля Нельсон (6 + 5 підбирань), Ентоні Вашинґтон (5 + 4 підбирання)

    Форвард «Хіміка» Льюїс Салліван самотужки переграти збалансованих дніпрян не зумів. Вирішальною в цій зустрічі виявилася друга чверть, яку господарі виграли з перевагою в 21 очко. Чинні володарі Кубка України, котрі саме «Дніпро» в фінальному матчі й переграли, програли в регулярному чемпіонаті п’ятий поєдинок поспіль. Стартова перемога над «Тернополем» досі залишається для «Хіміка» єдиною.

    «Київ-Баскет» очолює таблицю з сімома перемогами в семи матчах. «Запоріжжя» і «Прометей» виграли по п’ять поєдинків з шести. У «Дніпра» - чотири перемоги в п’яти матчах. «Тернопіль» здобув чотири перемоги при трьох поразках.

    У ці хвилини «Харківські Соколи» приймають «Одесу».

    Завтра, 31 жовтня, київський «Будівельник» на власному майданчику зіграє з «Черкаськими Мавпами», єдиною командою, котра в поточному сезоні ще не пізнала смаку перемог.

     Читайте також: Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Олександр Кольченко баскетбол Олександр Мішула БК Київ-Баскет Богдан Близнюк Денис Лукашов В'ячеслав Бобров БК Тернопіль БК Хімік Павло Буренко Андрій Агафонов БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко Павло Крутоус В'ячеслав Петров Максим Закурдаєв Анатолій Шундель Олександр Сизов Олександр Липовий Брендон Янґ Сергій Павлов Айнарс Баґатсікс Кирило Марченко Андрій Мироненко БК «Прометей» (Кам'янське) Генрі Дуґат Максим Корнієнко Аверейл Юґба Льюїс Салліван Джаред Террелл БК «Запоріжжя» Суперліга Андрій Кальниченко Керрінґтон Ворд Едрієн Боуї Брюс Мессі Майкл Джейкобсон Тайлер Нельсон Ентоні Вашинґтон Олександр Ковляр Олександр Бєліков Роман Морозов Майкл Маєрс Маркіз Рід Майкл Кеффі Джошуа Форчун Віталій Мальчевський Ді-Джей Стефенс Рустам Рагімов
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