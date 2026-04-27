Батько Ферстаппена вперше прокоментував свій стан здоров’я після серйозної аварії

За словами Йоса, він уникнув травм

Батько чотириразового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен, та його штурман Яспер Вермюлен дивом уникнули травм після серйозної аварії під час першої спецділянки Ралі Валлонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Racingnews 365.

Що сказав Йос Ферстаппен

Батько Макса Ферстаппена брав участь у етапі Ралі Валлонії, коли його «Шкода» перекинулася на дах у повороті. На швидкості автомобіль зачепив стовп, який підкинув машину та змусив її перевернутися, що призвело до негайного припинення перегонів через значні пошкодження техніки.

«Це був правий поворот, який я мав проходити на четвертій передачі. Було пильно, на поверхні був гравій. Думаю, я увійшов у поворот трохи зашвидко, і на виході машину зірвало. Потім ми врізалися в стовп. Стовп розкрутив машину, і ми приземлилися на дах.

Найголовніше, що ми з Яспером безпечно вибралися з машини. Це був сильний удар. Але ми сидимо в таких безпечних автомобілях, це знову підтвердилося. Я радий, що з нами усе обійшлося», – розповів Ферстаппен-старший.

Кар'єра Йоса Ферстаппена

Варто зазначити, що 54-річний нідерландець останнім часом став помітною фігурою у світі ралі. Після завершення кар'єри у Формулі-1, яка тривала з 1994 по 2003 рік, та перемоги в легендарному марафоні «24 години Ле-Мана» у класі LMP2 у 2008 році, він переключився на ралійні перегони, де минулого року навіть виборов титул чемпіона Бельгії.

Ралі Валлонії вважається справжнім випробуванням навіть для професіоналів через поєднання мінливого покриття та високої ціни помилки, що вкотре підтвердив цей інцидент. Попри аварію, Ферстаппен-старший планує продовжувати виступи в сезоні, як тільки команда підготує новий автомобіль.

