Чотириразовий чемпіон Формули-1 може покинути перегони – джерело

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Чотириразовий чемпіон Формули-1 може покинути перегони – джерело
28-річний Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном «Формули-1» (2021, 2022, 2023, 2024 роки)
фото: AP

«Ред Булл» може запропонувати Ферстаппену творчу відпустку

«Ред Булл» розглядає можливість виплачувати Максу Ферстаппену суму за його контрактом у розмірі близько $76 млн у 2027 році, якщо чотириразовий чемпіон світу вирішить піти з Формули-1, щоб зберегти шанси на його повернення у 2028-му. Про це  повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Після Гран-прі Японії, де нідерландець фінішував восьмим і знову розкритикував новий регламент, у команді всерйоз замислилися про ризик дострокового розірвання контракту, який діє до кінця 2028 року. Ферстаппен має пункт, що дозволяє піти, якщо до літньої перерви він займатиме третє місце або нижче в особистому заліку. Зараз він іде дев'ятим із 12 очками.

За інформацією The Telegraph, «Ред Булл» може запропонувати гонщику творчу відпустку на сезон-2027, зберігши за ним зарплату. За цей час Ферстаппен зможе виступати в інших серіях, включаючи «24 години Ле-Мана», а у разі зміни правил у Формулі-1 повернутися до австрійської команди.

Однак навіть така схема не гарантує його повернення до «Ред Була», якщо команда не доведе свою конкурентоспроможність у 2027 році.

28-річний Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном «Формули-1» (2021, 2022, 2023, 2024 роки).

Нагадаємо, власник бейсбольної команди «Нью-Йорк Метс» американський мільярдер Стівен Коен став одним із кандидатів на купівлю 24% акцій команди Формули-1 «Альпін». 

Зазначається що, Коен запропонував Otro Capital, що володіє 24% акцій «Альпін», $600 млн.

69-річний Стівен Коен займається інвестиційною діяльністю з 1978 року. Є творцем та власником інвестиційних фондів Point72 Asset Management та S.A.C. Capital Advisors.

У 2020 році він придбав бейсбольну команду «Нью-Йорк Метс» за $2,4 млрд.

Статки Коена оцінюються в $23 млрд.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Тим часом Формула-1 оголосила, що два гран-прі сезону не відбудуться у квітні. Ідеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії. Етапи щонайменше відтермінували через безпекову ситуацію на Близькому Сході.

Чотириразовий чемпіон Формули-1 може покинути перегони – джерело
Чотириразовий чемпіон Формули-1 може покинути перегони – джерело
