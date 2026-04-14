Крутоголов очолив рейтинг найкращих картингістів світу

15-річний Лев Крутоголов повторив досягнення Олександра Бондарева

Український картингіст Лев Крутоголов вийшов на перше місце світового рейтингу FIA. Про це повідомляє «Главком».

Після першого етапу престижного чемпіонату Champions of the Future, де українець зумів прорватися на підсумкове третє місце, він піднявся на першу позицію в FIA International Karting Ranking (IKR).

До цього етапу син відомого українського актора Єгора Крутоголова посідав третє місце у рейтингу після перемоги у WSK Super Master Series. Він став першим українцем, який зумів перемогти у цій престижній серії.

Крутоголов став найкращим серед понад 600 професійних пілотів у 12 категоріях. Під час формування рейтингу враховуються кілька ключових критеріїв: конкурентоспроможність, кількість стартів, рівень техніки та фінішні позиції.

Варто зазначити, що Крутоголов не перший українець із таким досягненням. У 2023 році рейтинг IKR також очолював Олександр Бондарев, який нині успішно виступає у Формулі-4.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року український пілот Williams Racing Олександр Бондарев здобув перемогу у першій гонці серії Formula Trophy 2025 на другому етапі в Абу-Дабі. Він став першим в історії українським пілотом, що стартував в рамках вікенду Формули-1.