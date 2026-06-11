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Мексика – ПАР: де дивитися гру-відкриття Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мексика – ПАР: де дивитися гру-відкриття Чемпіонату світу з футболу
Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo
фото: DepositPhotos.com

Поєдинок Мексика – ПАР розпочнеться о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 11 червня 2026 року, на стадіоні «Ацтека» у Мехіко відбудеться гра-відкриття Чемпіонату світу з футболу Мексика – ПАР. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Мексика – ПАР

Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo. Він покаже гру Мексика – ПАР в прямому ефірі. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Для перегляду Мундіалю на платформі необхідно оформити одну з платних підписок, що включають спортивний контент. Матчі турніру будуть доступні користувачам пакетів «Спорт» або будь-якої підписки з лінійки «Megopack».

Разом із тим поєдинок Мексика – ПАР транслюватиметься безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт», який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

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Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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