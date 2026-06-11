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ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії: деталі рішення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії: деталі рішення
Федерація шахів Росії не виконала рішення CAS

Федерація шахів Росії отримала покарання за діяльність на окупованих територіях України

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії за невиконання рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІДЕ.

ФІДЕ зазначає, що її рішення не вплине на можливість участі шахістів з країни-агресора у міжнародних турнірах.

Рада ФІДЕ зазначила, що вона прихильна до принципів належного управління, дотримання рішень компетентних судових органів та захисту інтересів світової шахової спільноти.

Також прийнято рішення винести на голосування наступної генеральної асамблеї ФІДЕ питання про підтвердження санкцій відповідно до вердиктів Спортивного арбітражного суду та ради організації.

Нагадаємо, 11 березня 2026 року Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Федерацію шахів Росії (ФШР) припинити будь-яку шахову діяльність у п'яти регіонах України – Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у місті Севастополі

Арбітражне рішення CAS, оприлюднене 27 березня, є результатом апеляції Федерації шахів України (ФШУ) на рішення Апеляційної палати Комітету з етики та дисциплінарних питань (КЕД) ФІДЕ у вересні 2024 року. 

В оскарженому рішенні Апеляційна палата КЕД ФІДЕ встановила, що ФШР порушила територіальну цілісність та суверенітет ФШУ, здійснюючи регулювання шахової діяльності на окупованих територіях України, а відтак порушила основні положення Статуту ФІДЕ й Етичного та дисциплінарного кодексу. Водночас Апеляційна палата наклала лише невеликий грошовий штраф як санкцію.

Розглянувши цю санкцію, CAS встановив, що штраф був «абсолютно невідповідним характеру та тяжкості порушень ФШР». CAS визнав численні обтяжуючі обставини, включаючи повну відсутність каяття ФШР за свою поведінку, та відхилив як нерелевантні нібито пом'якшувальні обставини, які враховувала Апеляційна палата КЕД ФІДЕ. Тому CAS скасував попередню санкцію та зобов’язав ФШР припинити всю шахову діяльність в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях протягом 90 днів з дати його арбітражного рішення від 11 березня. 

ФШР також мала публічно підтвердити виконання цих вимог. У рішенні CAS зазначалося, що у разі не виконання ФШР вимоги, ФІДЕ зобов’язана призупинити членство ФШР строком на три роки з можливістю поновлення після виконання вимог.

Теги: росія шахи

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