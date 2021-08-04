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    Україна виграла четверту за день медаль Олімпіади

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    Ірина Коляденко деже грамотно провела стичку за бронзову нагороду - Україна виграла четверту за день медаль Олімпіади
    Ірина Коляденко деже грамотно провела стичку за бронзову нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Борчиня Ірина Коляденко принесла в скарбничку збірної бронзову нагороду

    Врожайним видався дванадцятий день Олімпіади для українців. Сьогодні наша команда здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і деут з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної.

    Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко. В поєдинку за третє місце вона здолала представницю Латвії Анастасію Григор'єву.

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    Сьогодні срібну нагороду приніс нашій команді Парвіз Насібов. У фінальній сутичці він поступився іранцю Мохаммаду Гераї.

    Раніше срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.

    Наші спортсмени виграли також шість бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна з борчинею Аллою Черкасовою.

    Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.

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    Теги: Україна Ірина Коляденко
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    Україна виграла четверту за день медаль Олімпіади