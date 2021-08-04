Україна виграла четверту за день медаль Олімпіади

Борчиня Ірина Коляденко принесла в скарбничку збірної бронзову нагороду

Врожайним видався дванадцятий день Олімпіади для українців. Сьогодні наша команда здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і деут з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної.

Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко. В поєдинку за третє місце вона здолала представницю Латвії Анастасію Григор'єву.

Сьогодні срібну нагороду приніс нашій команді Парвіз Насібов. У фінальній сутичці він поступився іранцю Мохаммаду Гераї.

Раніше срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.

Наші спортсмени виграли також шість бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна з борчинею Аллою Черкасовою.

Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.