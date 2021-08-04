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    Суперниця українки встановила світовий рекорд на Олімпіаді

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    Анна Рижикова не змогла показати свій найкращий час - Суперниця українки встановила світовий рекорд на Олімпіаді
    Анна Рижикова не змогла показати свій найкращий час
    Фото з відкритих джерел

    Рижикова і Ткачук фінішували на дистанції 400 метрів з бар‘єрами в топ-6

    У фіналі легкоатлеток на 400 метрів з бар‘єрами бігли одразу дві українки. Сподівання на медаль були в Анни Рижикової, яка цього сезону вибігала з 53-х секунд. Проте на Олімпіаді їй не вдалося показати найкращий результат.

    На фінішній прямій «золото» вирвала Сідні Маклафлін – з новим світовим рекордом. Тепер він дорівнює 51.46 секунди. Другою фінішувала Далайла Мухаммад – у неї другий результат в історії (51.58 сек), це теж час світового рекорду. Третьою прийшла нідерландка Фемке Бол.

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    Анна Рижикова закінчила забіг п'ятою з результатом 53.48 секунди – другий її час в кар'єрі. А Вікторія Ткачук встановила особистий рекорд – 53.79 секунди, що дозволило їй фінішувати шостою.

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    Теги: Олімпіада
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    Суперниця українки встановила світовий рекорд на Олімпіаді