Ребров знайшов роботу після звільнення зі збірної України – джерело

glavcom.ua
Сергій Ребров готовий відновити кар’єру клубного тренера
Український тренер повертається в чемпіонат ОАЕ

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), очоливши клуб «Аль-Вахда». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Трибуна».

Що відомо про наступне місце роботи Реброва

За інформацією джерела, оточення 51-річного фахівця веде перемовини щодо співпраці з двома клубами, одним із яких є «Аль-Вахда». Існує висока ймовірність, що Ребров очолить саме цю команду, яка у нинішньому сезоні посідає п'яте місце в турнірній таблиці елітного дивізіону.

Офіційно про співпрацю з українським тренером «Аль-Вахда» планує оголосити в середині травня, коли будуть зіграні останні матчі сезону 2025/26.

Ребров раніше вже працював у чемпіонаті ОАЕ. Він очолював клуб «Аль-Айн» з червня 2021-го по червень 2023 року. У першому ж сезоні (2021/22) українець виграв із командою чемпіонат та Кубок ліги. Також його визнали найкращим тренером сезону. За час його роботи за «Аль-Айн» грав український футболіст Андрій Ярмоленко.

Раніше була інформація, що Ребров може продовжити тренерську кар'єру у Греції, очоливши 20-разового чемпіона країни – клуб «Панатінаїкос».

Нагадаємо, італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. 54-річний тренер та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди.

«Андреа Мальдера ось-ось стане новим головним тренером збірної України. Наразі завершується укладення угоди з італійським тренером», – написав відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначимо, що вперше національну команду країни очолюватиме іноземний спеціаліст. Мальдера змінить на посаді Сергія Реброва, який покинув збірну України 22 квітня.

«Синьо-жовті» не змогли пробитися до фінальної частини ЧС-2026. Команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф кваліфікації програла Швеції (1:3).

У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

