«Нефтчі» Вернидуба отримав суворе покарання від ФІФА

glavcom.ua
«Нафтовикам» доведеться покладатися на внутрішні резерви
фото: ФК «Нефтчі»

Український фахівець дізнався неприємні новини

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) наклала трансферний бан на бакинський «Нефтчі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Азербайджанський гранд отримав заборону на реєстрацію нових футболістів. Обмеження розраховане на три прийдешніх трансферних вікна. Отже, «нафтовики» не зможуть підписати новачків у прийдешнє літо, зиму 2025/26 та літо 2027 року.

Причина бану ФІФА наразі невідома. Найімовірніше, «Нефтчі» має незалагоджені фінансові спори з колишніми гравцями чи тренерами. Водночас регулятор може зняти заборону після владнання конфліктів.

У грудні торік головним тренером «нафтовиків» став Юрій Вернидуб. Під керівництвом українця історичний гранд провів 16 матчів у Прем'єр-лізі, в яких здобув 10 перемог. Також бакинці оформили чотири нічиї та лише два поєдинки програли.

Наразі «Нефтчі» йде четвертим у турнірній таблиці. За три тури до фінішу сезону відставання підопічних Вернидуба від трійки найкращих складає шість пунктів. Якщо столичний «Сабах» виграє Кубок Азербайджану, то «нафтовики» вийдуть в єврокубки навіть з четвертої позиції.

До слова, ветеран війни з Росією Олександр Протченко став головним тренером «Кудрівки». На посаді керманича аутсайдера Прем'єр-ліги він замінив Василя Баранова. Команда йде в зоні перехідних матчів УПЛ.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

