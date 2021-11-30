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    Мессі виступив зі зверненням після здобуття «Золотого м'яча»

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    Ліонель Мессі &ndash; найтитулованіший футболіст в історії - Мессі виступив зі зверненням після здобуття «Золотого м'яча»
    Ліонель Мессі – найтитулованіший футболіст в історії
    Фото: ФІФА

    Нападник подякував партнерам по «Барселоні» та «ПСЖ», родині й друзям

    Форвард «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонель Мессі опублікував на своїй сторінці в соцмережі заяву після отримання «Золотого м'яча» за підсумками 2021 року.

    Це сьомий такий приз в активі аргентинця.

    «Дякую своїм колишнім партнерам по «Барселоні» та нинішнім по «ПСЖ». І, звичайно ж, велика подяка моїй родині та друзям, а також усім людям, які підтримують мене, які поряд зі мною, піклуються про мене та змушують мене вдосконалюватися щодня. Без них це було б неможливо. А також спасибі France Football за чудову церемонію та нагороду. Обіймаю всіх!» – написав Мессі.

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    Публикация от Leo Messi (@leomessi)

    34-річний футболіст отримував «Золотий м'яч» у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках. Аргентинець посідає перше місце за цим показником. На другій позиції форвард «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду, який має п'ять трофеїв.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Золотий м'яч
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    Мессі виступив зі зверненням після здобуття «Золотого м'яча»