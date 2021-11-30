Мессі виступив зі зверненням після здобуття «Золотого м'яча»

Нападник подякував партнерам по «Барселоні» та «ПСЖ», родині й друзям

Форвард «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонель Мессі опублікував на своїй сторінці в соцмережі заяву після отримання «Золотого м'яча» за підсумками 2021 року.

Це сьомий такий приз в активі аргентинця.

«Дякую своїм колишнім партнерам по «Барселоні» та нинішнім по «ПСЖ». І, звичайно ж, велика подяка моїй родині та друзям, а також усім людям, які підтримують мене, які поряд зі мною, піклуються про мене та змушують мене вдосконалюватися щодня. Без них це було б неможливо. А також спасибі France Football за чудову церемонію та нагороду. Обіймаю всіх!» – написав Мессі.

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34-річний футболіст отримував «Золотий м'яч» у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках. Аргентинець посідає перше місце за цим показником. На другій позиції форвард «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду, який має п'ять трофеїв.