«Бетіс» відмовився купувати Зінченка за 16 мільйонів євро



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Олександр Зінченко

Однак іспанський клуб все ж спробує орендувати гравця

«Бетіс» не припиняє переговорів по хавбеку «Манчестер Сіті» Олександру Зінченку.

Про це повідомляє Football Espana.

Іспанський клуб відмовляється платити 16 млн євро за 21-річного українця, але все ще намагається домовитися про оренду.

Раніше «Бетіс» пропонував «містянам» взяти Зінченка в оренду з опцією викупу 80% прав на гравця за 12 млн євро, але «Сіті» на ці умови не згоден, і хоче відразу продати гравця не менше, ніж за 17,5 млн євро .

Зазначимо, що «Бетіс» зараз також веде переговори щодо оренди Рафіньї з «Барселони» і Ло Чельсо з «ПСЖ».

Трансферне вікно закривається 31-го серпня.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

Джерело: Tribuna.com