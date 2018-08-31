«Бетіс» відмовився купувати Зінченка за 16 мільйонів євро
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Однак іспанський клуб все ж спробує орендувати гравця
«Бетіс» не припиняє переговорів по хавбеку «Манчестер Сіті» Олександру Зінченку.
Про це повідомляє Football Espana.
Іспанський клуб відмовляється платити 16 млн євро за 21-річного українця, але все ще намагається домовитися про оренду.
Раніше «Бетіс» пропонував «містянам» взяти Зінченка в оренду з опцією викупу 80% прав на гравця за 12 млн євро, але «Сіті» на ці умови не згоден, і хоче відразу продати гравця не менше, ніж за 17,5 млн євро .
Зазначимо, що «Бетіс» зараз також веде переговори щодо оренди Рафіньї з «Барселони» і Ло Чельсо з «ПСЖ».
Трансферне вікно закривається 31-го серпня.
Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.
«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.
Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».
Джерело: Tribuna.com