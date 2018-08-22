«Бетісу» вдалося знизити суму за оренду Зінченка



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Олександр Зінченко

Але трансфер залежить від переговорів з іншим гравцем

Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко став ще на крок ближче до переходу в «Бетіс».

За інформацією ABC de Sevilla, представники Зінченка 22-го серпня були в офісі іспанського клубу, де обговорили деталі переходу.

Повідомляється, що «Бетісу» вдалося знизити суму за оренду 21-річного футболіста.

Однак тепер майбутнє Зінченка в «Бетіс» залежить від можливого переходу Рафіньї з «Барселони» і остаточне рішення щодо українця «зелено-білі» прийматимуть за підсумками переговорів з Алькантарою.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

Джерело: ua.tribuna.com