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    «Бетісу» вдалося знизити суму за оренду Зінченка

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    Олександр Зінченко - «Бетісу» вдалося знизити суму за оренду Зінченка
    Олександр Зінченко

    Але трансфер залежить від переговорів з іншим гравцем

    Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко став ще на крок ближче до переходу в «Бетіс».

    За інформацією ABC de Sevilla, представники Зінченка 22-го серпня були в офісі іспанського клубу, де обговорили деталі переходу.

    Повідомляється, що «Бетісу» вдалося знизити суму за оренду 21-річного футболіста.

    Однак тепер майбутнє Зінченка в «Бетіс» залежить від можливого переходу Рафіньї з «Барселони» і остаточне рішення щодо українця «зелено-білі» прийматимуть за підсумками переговорів з Алькантарою.

    Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.

    Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

    «Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

    Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

    Джерело: ua.tribuna.com

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