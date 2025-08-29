Головна Спорт Новини
Україна вимагає відсторонити від чемпіонату світу російську лучницю, яка незаконно їздила в Крим

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв

Гомбоєва у 2023 році була однією з гостей пропагандистського заходу в анексованій Алушті (Крим)

Чемпіонат світу 2025 року зі стрільби з лука пройде у Кванджу (Південна Корея) з 5 по 12 вересня

Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Українська федерація стрільби з лука звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації стрільби з лука з офіційною позицією щодо недопуску Світлани Гомбоєвої до участі у чемпіонаті світу зі стрільби з лука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Підставою для звернення стало рішення World Archery допустити росіянку Світлану Гомбоєву до участі у чемпіонаті світу.

Світлана Гомбоєва:

  • у 2022 році незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим;
  • була учасницею пропагандистського заходу в Алушті, організованого для тренувань лучників із тимчасово окупованих територій Донецька, Луганська та Автономної Республіки Крим;
  • є активною членкинею військового спортивного клубу ЦСКА, що безпосередньо суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року.

Україна закликає перевірити наведені факти та вжити заходів, щоб не допустити участі росіянки у чемпіонаті світу зі стрільби з лука.

Як повідомляв «Главком», віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим, була допущена до чемпіонату світу зі стрільби з лука.

World Archery (Міжнародна федерація стрільби з лука) надала нейтральний статус Світлані Гомбоєвій, яка у 2023 році була однією з гостей пропагандистського заходу в анексованій Алушті (Крим). Вона брала участь у «тренуванні» дітей з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини та Криму.

Також Гомбоєва незаконно відвідувала анексований Крим у 2022 році. Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, Гомбоєва є представницею російського військового клубу ЦСКА.

Україна вимагає відсторонити від чемпіонату світу російську лучницю, яка незаконно їздила в Крим фото 1

Гомбоєва, як і інші російські лучники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Як зазначав Base of Ukrainian Sports, російські лучники, які брали участь у заходах в анексованій Алушті, порушили законодавство України.

«Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи. Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», – йшлося у дописі.

Чемпіонат світу 2025 року зі стрільби з лука пройде у Кванджу (Південна Корея) з 5 по 12 вересня.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Антона Єрофєєва. Єрофєєв працював тренером з плавання. Про його ліквідацію повідомила Федерації плавання Тюменської області.

Теги: стрільба з лука росія пропаганда спорт Крим



