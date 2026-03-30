США дозволили нафтовому танкеру РФ дістатися Куби

Аналітики зазначають, що прибуття російського судна змінить хід кризи на Кубі

Берегова охорона США дозволила російському танкеру, завантаженому сирою нафтою, дістатися до Куби. Це забезпечить острівну державу вкрай необхідними енергоносіями після кількох місяців фактичної нафтової блокади з боку адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними MarineTraffic, постачальника даних про судна, танкер, що перевозить приблизно 730 тис. барелів нафти і належить російському уряду, у неділю ввечері перебував за кілька миль від територіальних вод Куби. Танкер може дістатися до передбачуваного пункту призначення – міста Матансас на Кубі – до понеділка ввечері.

Аналітики зазначають, що прибуття російського судна змінить хід кризи на Кубі, яка стрімко набирає обертів, давши острівній державі щонайменше кілька тижнів, перш ніж її запаси палива вичерпаються. Це також зменшить тиск на кубинський уряд, який стикається з загрозою економічного колапсу та ескалацією загроз з боку Вашингтона, і продемонструє, що, принаймні наразі, острів все ще може розраховувати на свого давнього союзника – Росію.

Президент США Дональд Трамп підтвердив це: «Ми не проти, якщо хтось отримає партію нафти, тому що їм це потрібно – їм необхідно вижити. Я сказав їм, що якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу прямо зараз, у мене немає з цим проблем. Неважливо, Росія це чи ні».

Зауважимо, аналітики зазначають, що такими діями Володимир Путін намагається продемонструвати присутність Росії в регіоні, який США вважають своєю зоною впливу.

Нагадаємо, світові ціни на нафту знову різко зросли. Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила $115 за барель, досягнувши приблизно $115,7.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість часткового послаблення санкцій проти іранської нафти на тлі різкого зростання цін на енергоносії. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, йдеться про нафту, яка вже перебуває в морі.

Раніше Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном.

Також Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.