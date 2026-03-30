США дозволили нафтовому танкеру РФ дістатися Куби

Наталія Порощук
Аналітики зазначають, що прибуття російського судна змінить хід кризи на Кубі

Берегова охорона США дозволила російському танкеру, завантаженому сирою нафтою, дістатися до Куби. Це забезпечить острівну державу вкрай необхідними енергоносіями після кількох місяців фактичної нафтової блокади з боку адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними MarineTraffic, постачальника даних про судна, танкер, що перевозить приблизно 730 тис. барелів нафти і належить російському уряду, у неділю ввечері перебував за кілька миль від територіальних вод Куби. Танкер може дістатися до передбачуваного пункту призначення – міста Матансас на Кубі – до понеділка ввечері.

Аналітики зазначають, що прибуття російського судна змінить хід кризи на Кубі, яка стрімко набирає обертів, давши острівній державі щонайменше кілька тижнів, перш ніж її запаси палива вичерпаються. Це також зменшить тиск на кубинський уряд, який стикається з загрозою економічного колапсу та ескалацією загроз з боку Вашингтона, і продемонструє, що, принаймні наразі, острів все ще може розраховувати на свого давнього союзника – Росію.

Президент США Дональд Трамп підтвердив це: «Ми не проти, якщо хтось отримає партію нафти, тому що їм це потрібно – їм необхідно вижити. Я сказав їм, що якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу прямо зараз, у мене немає з цим проблем. Неважливо, Росія це чи ні».

Зауважимо, аналітики зазначають, що такими діями Володимир Путін намагається продемонструвати присутність Росії в регіоні, який США вважають своєю зоною впливу.

Нагадаємо, світові ціни на нафту знову різко зросли. Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила $115 за барель, досягнувши приблизно $115,7.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість часткового послаблення санкцій проти іранської нафти на тлі різкого зростання цін на енергоносії. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, йдеться про нафту, яка вже перебуває в морі.

Раніше Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном. 

Також Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. 

Читайте також

У США не побачили передумов для швидкої зміни режиму
Посадовці США засумнівалися у швидкому падінні режиму в Ірані
2 березня, 13:33
Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
3 березня, 13:12
Росія спробувала прорвати кордон на Південно-Слобожанському напрямку
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині
4 березня, 13:36
Звіти американської розвідки показують, що наразі невідомо, чи призведе війна на Близькому Сході до падіння режиму в Ірані
Коли іранський режим буде повалено? Розвідка США проаналізувала ситуацію в Тегерані
12 березня, 08:06
Мобільна лабораторія відбирає проби води кожні шість годин, щоб постійно контролювати її якість
Забруднення Дністра: Молдова звернулася до ЄС по екстрену допомогу
14 березня, 08:02
Трамп провів зустріч з прем'єркою Японії 19 березня у Білому домі
Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів
21 березня, 07:34
Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході попри заяви про переговори
Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході попри заяви про переговори
25 березня, 03:27
Гендиректор Федерації хокею Росії вважає, що запитувати про повернення РФ на міжнародні турніри потрібно у Трампа
«Запитайте у Трампа». Гендиректор Федерації хокею Росії – про повернення РФ на світову арену
25 березня, 16:36
Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Україна опинилась серед лідерів за зростанням цін на дизель – дані дослідження
Україна опинилась серед лідерів за зростанням цін на дизель – дані дослідження
Ціни на нафту Brent перевищили $115 за барель
Ціни на нафту Brent перевищили $115 за барель
Українці можуть отримувати пенсію у Фінляндії: які умови потрібно виконати
Українці можуть отримувати пенсію у Фінляндії: які умови потрібно виконати
Атака на балтійські порти: російські нафтовики готують оголошення форс-мажору
Атака на балтійські порти: російські нафтовики готують оголошення форс-мажору
У Росії загорівся один із найбільших НПЗ після атаки дронів
У Росії загорівся один із найбільших НПЗ після атаки дронів

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
