США взялися за повернення українських дітей із РФ: що відомо

Єгор Голівець
glavcom.ua
Вивезені Росією діти повертаються в Україну
фото: Дмитро Лубінець/Telegram (ілюстративне)

На ініціативу виділили $25 млн і охопили всі етапи: від пошуку до реінтеграції

США оголосили про запуск нової програми для повернення українських дітей, яких примусово вивезла Росія, передбачивши фінансування у розмірі $25 мільйонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держдеп США та заяву першої леді України Олени Зеленської.

фото: Олена Зеленська/Facebook

Йдеться про першу комплексну ініціативу, яка охоплює всі етапи процесу: від встановлення місцеперебування дітей до їх повернення та подальшої реінтеграції.

фото: Олена Зеленська/Facebook

«Однак тисячі все ще в російському полоні, відірвані від близьких, без зв’язку, без правдивої інформації, в атмосфері залякування й обману», – зазначила Зеленська.

У Держдепі уточнили, що виділені кошти спрямують за двома ключовими напрямами: ідентифікацію та відстеження дітей, яких примусово депортувала Росія, а також догляд і підтримку тих, кого вже вдалося повернути.

Ініціатива реалізовуватиметься в межах програми Bring Kids Back UA, яка вже показала перші результати. За словами першої леді, станом на зараз в Україну вдалося повернути 2048 дітей.

До слова, російські державні енергетичні гіганти «Газпром» і «Роснєфть» безпосередньо причетні до перевезення і політичної індоктринації тисяч українських дітей.

